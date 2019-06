Tekst ze specjalnego wydania Dziennika Gazety Prawnej - bez korekty i ingerencji dorosłych.

Sport jest dobry dla każdego człowieka: małego, większego oraz dużego. Na sport na pewno znajdzie się czas w tygodniu: w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę oraz niedzielę. Postanowiłem wymienić wam sporty ale ze względu na to, że sportów jest bardzo dużo, wymienię ich kilka: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, hokej, baseball oraz tenis. Pewnie wiecie, że Polska jest mistrzem siatkówki. Mam nadzieję, że to zachęci was do uprawiania sportu.

W wielu szkołach trwa teraz akcja „Rowerowy maj”, dzięki której dzieci i rodzice się ruszają. W tej akcji przyjeżdża się do szkoły samemu na różnych pojazdach nie wytwarzających spalin (oczywiście nie licząc tramwajów) za co później dostaje się naklejki z rowerami, które wkleja się do książeczek. Przed rowerowym majem w mojej klasie prawie nikt nie przyjeżdżał np. na rowerze do szkoły, a po rozpoczęciu akcji zobaczyłem, że przyjeżdżają tłumy dzieci.

Bardzo dziękuję za przeczytanie mojego artykułu. Mam nadzieję, że się podobał.