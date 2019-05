W przesłanym mediom komunikacie rzecznik WOŚP przekazał, że jak co roku, w drugiej połowie kwietnia zwróciła się do spółki Przewozy Regionalne z pytaniem o dodatkowe pociągi na 25. Pol’and’Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą.

"Dziś, po ponad miesiącu oczekiwania, Fundacja otrzymała odpowiedź. Czytamy w niej: +Spółka Przewozy Regionalne w ostatnich latach, ograniczając koszty, dostosowała ilostan eksploatowanego taboru do liczby niezbędnej do obsługi oferty zamawianej przez marszałków województw. Niemniej jednak ze swojej strony deklarujemy wzmocnienie naszej oferty przewozowej w relacjach Kostrzyn – Szczecin, Wrocław, Poznań, Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski+" – napisano w komunikacie.

Decyzja krajowego przewoźnika jest dla nas kompletnie niezrozumiała. Spółka odmówiła wykonania usługi, co w naszym przekonaniu jest rażącym złamaniem prawa młodych Polaków do bezpiecznego przyjazdu i wyjazdu pociągami na tak duże i ważne dla wielu z nich wydarzenie. To także jest jeden z kluczowych elementów budowania bezpieczeństwa Festiwalu – powiedział cytowany prezes WOŚP Jerzy Owsiak.

Dodał, że przez wiele lat współpraca z organizatorami festiwalu była doskonała i nagle w tym roku przychodzi zmiana decyzji. Tłumaczenie jest według mnie nieakceptowalne i niezgodne z prawdą. Niemniej – zaapelowaliśmy dziś do uczestników Festiwalu i ogłosiliśmy wielkie pospolite ruszenie – pomagajmy sobie, dowieźmy siebie wzajemnie na festiwal samochodami, autobusami, zorganizujmy się we wszelkie grupowe przyjazdy. Przed nami fantastyczny, jubileuszowy Pol’and’Rock Festiwal, który zaczyna się 1 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą – dodał Owsiak.

Według organizatorów Festiwalu w zeszłym roku pociągami do Kostrzyna nad Odrą przyjechało blisko 70 tys. osób, a najtańsze bilety w dwie strony kosztowały 50 zł, najdroższe – 160 zł. Ich zdaniem, przyjmując średnią 100 zł za bilet, to, w efekcie takiej decyzji (rezygnacji z organizacji dodatkowych pociągów – PAP), przychód spółki Przewozy Regionalne uszczupli się w tym roku o około 7 mln zł.

Rzecznik Przewozów Regionalnych Dominik Lebda w przesłanym mediom stanowisku poinformował, że realizacja dodatkowej oferty komercyjnych połączeń kolejowych musicREGIO na Pol’And’Rock Festiwal w 2018 r. przyniosła Spółce Przewozy Regionalne przychody na poziomie niecałych 2 mln zł, co po uwzględnieniu kosztów napraw taboru przeznaczonego do tych połączeń, koniecznych z uwagi na poważne usterki i dewastację pojazdów, zamknęło się stratą rzędu 1 mln zł. "Z uwagi na dobro spółki nie ma uzasadnienia ekonomicznego dla uruchamiania połączeń dedykowanych tej imprezie" – napisano w stanowisku Przewozów Regionalnych.

"Niemniej, mając na uwadze dobro pasażerów, rozważamy różne możliwości wzmocnienia naszej oferty przewozowej w relacjach Kostrzyn – Szczecin, Wrocław, Poznań, Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski. Takie rozwiązanie ułatwi uczestnikom imprezy dotarcie do dużych ośrodków miejskich, skąd będą mogli udać się w dalszą podróż. O ostatecznym kształcie oferty połączeń dodatkowych, także w zakresie taryfy, będziemy informować na bieżąco" – napisał Lebda.

Pol'and'Rock Festival to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Przez wiele lat był znany pod nazwą Przystanek Woodstock. Jego 25. edycja odbędzie się w terminie 1-3 sierpnia 2019 r. w Kostrzynie nad Odrą. Na czterech scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata. Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP.