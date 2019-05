Święto Wolności i Solidarności organizowane jest w Gdańsku dla uczczenia 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów, które miały miejsce 4 czerwca 1989 r.

W ramach obchodów 4 czerwca w południe na scenie przed budynkiem Europejskiego Centrum Solidarności (ECS) planowane jest wspólne odśpiewanie "Mazurka Dąbrowskiego", proklamacja Deklaracji Wolności i Solidarności, wspólne zdjęcie i degustacja tortu z okazji 30. urodzin polskiej demokracji. Tego dnia o godz. 17.30 na Długim Targu odbędzie się wiec, w czasie którego odegrany zostanie hymn Europy, a głos zabiorą szef Rady Europejskiej Donald Tusk, b. prezydent Lech Wałęsa oraz prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Wczesnym popołudniem 4 czerwca w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na gdańskiej Ołowiance zaplanowano też spotkanie ok. 700 polskich samorządowców. Zapowiadając to spotkanie organizatorzy sygnalizowali, że w jego trakcie mają zostać „wypracowane podwaliny pod pewne rewolucyjne zmiany, które doprowadzą do tego, żeby samorządy mogły być coraz bliżej mieszkańców.

Obchody 4 czerwca zakończy trzygodzinne muzyczne widowisko pt. „30 lat wolności”, które odbędzie się na pl. Zebrań Ludowych, a transmitowane będzie przez telewizję Polsat. Na scenie gościć będzie dziesięć zespołów muzycznych, 15 solistów, chóru i aktorów. Zabrzmią m.in. utwory zespołów Perfect, Dżem, Oddział Zamknięty, Lady Pank, Mr Zoob, Krystyna Prońko i Maciej Maleńczuk. Pojawią się też m.in. Kaja, Kasia Kowalska, Raz Dwa Trzy, Kamil Bednarek, Krzysztof Zalewski, Piotr Cugowski i Michał Szpak.

Poza widowiskiem muzycznym pt. "30 lat wolności", na program muzyczny Święta Wolności i Solidarności złoży się 11 innych koncertów. 1 czerwca wczesnym popołudniem na placu Zebrań Ludowych zaplanowano występ dedykowany dzieciom, a zainspirowany wydaną pod koniec lat 80. płytą Małe Voo Voo. Piosenki z tej płyty wykonają m.in. Wojciech Waglewski i Voo Voo oraz Tomasz Organek, a na koncert ten złoży się też projekt basisty grupy Voo Voo - Karimski Club.

Z kolei 1 czerwca wieczorem na placu Zebrań Ludowych pojawią się: lokalny trójmiejski muzyk Wojciech Mazolewski ze swoim kwintetem, grupa Voo Voo ze złożonym z 23 bębniarzy zespołem Ritmo Bloco oraz Tomasz Organek ze swoim zespołem. Każdemu z zespołów towarzyszyć będą goście, w tym Lech Janerka, John Porter oraz Natalia i Paulina Przybysz oraz mama obu artystek – Ewa.

3 czerwca w ECS zaplanowano koncert pt. "Symfonia szacunku" dedykowany zmarłemu w styczniu br. prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi. W koncercie wezmą udział m.in. Zbigniew Hołdys, Gaba Kulka, Tomek Lipiński, Maria Peszek i Natalia Przybysz.

W ramach rocznicowych obchodów ECS przygotował też specjalną ofertę zwiedzania wystawy głównej placówki (przewodnikami mają być m.in. byli działacze opozycyjni) oraz całą paletę wykładów, spotkań i debat. Wśród tych ostatnich znajdą się m.in. zaplanowane na 4 czerwca spotkania: „30 lat polskiej demokracji. Forum Obywatelskie” z udziałem m.in. Lecha Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego, Bronisława Komorowskiego oraz "4 czerwca 1989. Początek nowej epoki", gdzie głos zabiorą m.in. Jan Krzysztof Bielecki, Waldemar Pawlak, Jerzy Buzek, Aleksander Hall i Leszek Balcerowicz.

Wiele spotkań, debat i warsztatów odbędzie się też przy zaprojektowanym i zbudowanym specjalnie na gdańskie Święto Wolności i Solidarności okrągłym stole, który w piątek stanął na placu przed ECS. Stół ma około 15 metrów średnicy i może pomieścić około stu osób.

W ramach Święta w kilkunastu namiotach ustawionych na terenie sąsiadującym z ECS urządzona zostanie Strefa Społeczna, która będzie działać od 1 do 4 czerwca. Znajdzie w niej dla siebie miejsce ponad 200 organizacji pozarządowych z całego kraju prowadzących bardzo różnorodną działalność. Organizacje przygotowały liczne warsztaty, wykłady czy debaty. Gośćmi tej strefy będą m.in. ks. Adam Boniecki, Leszek Balcerowicz, Agnieszka Holland, Szymon Hołownia, O. Jacek Prusak, Tomasz Sekielski i Lech Wałęsa.

Różnego rodzaju działania społeczne i kulturalne zaplanowano też między 1 a 4 czerwca na dwóch zlokalizowanych w centrum Gdańska skwerach - Świętopełka i Kobzdeja. Prezentowane tam będą wystawy - m.in. fotograficzna i ekspozycja plakatów. Odbywać się też będą różnego rodzaju spotkania, warsztaty i koncerty. W ramach akcji „Kuchnia imigranta” zaplanowano np. wspólne gotowanie z mieszkającymi w mieście przybyszami spoza Polski. Z kolei w ramach „Czytelni Wolności” można będzie na miejscu skorzystać ze specjalnego zestawu książek, spotkać się z dziennikarzami i pisarzami czy posłuchać poezji recytowanej przez aktorów.

W zestawie imprez przygotowanych przez inne placówki znajdą się też m.in. zorganizowana w Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” retrospektywna wystawa polskiego fotografa Michała Szlagi oraz pokaz sztuki współczesnej przygotowany przez Muzeum Sztuki Współczesnej Nomus.

W Muzeum Gdańska oglądać będzie można ekspozycje poświęcone dwóm nieżyjącym, ważnym dla miasta osobom – działaczce opozycyjnej i posłance Oldze Krzyżanowskiej oraz prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi. Muzeum Gdańska przygotowało też promocję opowiadającego o mieście i jego mieszkańcach albumu fotograficznego autorstwa wybitnego fotografa Chrisa Niedenthala.

W Gdańskim Teatrze Szekspirowskim zobaczyć będzie można spektakl pt. "Wałęsa w Kolonos” w reż. Bartosza Szydłowskiego, z udziałem Jerzego Stuhra w roli tytułowej. Z kolei w Teatrze Wybrzeże zaplanowano spektakl "Święto Winkelrida. Rewia Narodowa" w reż. Marcina Libera oraz filmową prezentację „H.” w reż. Jana Klaty, czyli spektaklu na podstawie „Hamleta” Szekspira.

Pełen program wszystkich zdarzeń, które złożą się na obchody, znaleźć można na stronie www.2019gdansk pl. Organizację odbywających się w Gdańsku imprez składających się na Święto Wolności i Solidarności, wsparły finansowo samorządy województwa mazowieckiego i wielkopolskiego, miasto Poznań, Sosnowiec i powiat poznański.