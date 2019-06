Walka o mandaty w tym roku odbywała się z ogłoszonym przez premiera, na wniosek szefa ABW, drugim stopniem alarmowym BRAVO-CRP.

- W dniu wyborów do PE możemy być świadkami kolejnej próby destabilizacji państwa. Podobnej do tego, co działo się w okresie matur. W niedzielę mogą się pojawiać fałszywe alarmy bombowe. Służby prowadzą swoje działania – tłumaczył konieczność większej czujności Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Stopień BRAVO-CRP związany jest z bezpieczeństwem sieci teleinformatycznej. Dotyczy sytuacji, w których służby oceniają "zaistnienie zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany".

Dysponujemy nagraniami blisko tysiąca meldunków policji, która zapewniała bezpieczeństwo w dniu wyborów do PE. - Nasłuch można jak zwykle prowadzić za pomocą prostego, legalne i dostępnego za kilkaset złotych skanera – mówi nasz informator.

Na nagraniach słychać, jak przez całą dobę funkcjonariusze zabezpieczają wybory nie tylko w Warszawie, ale w okolicznych powiatach: piaseczyńskim, wołomińskim, pruszkowskim, mińskim, legionowskim czy nowodworskim. Podobnie jak w ujawnionych przez nas kilka tygodni temu meldunkach z uroczystości z udziałem najważniejszych osób w państwie m.in. prezydenta i premiera, tak i tym razem można było dowiedzieć się, co robi szef rządu, o której przybył na wieczór wyborczy w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej, kiedy pojawili się tam inni członkowie jego gabinetu oraz Jarosław Kaczyński. Wiadomo także, ilu policjantów zabezpiecza budynek i przyjazd oraz odjazd VIP-ów oraz gdzie będzie jechał premier po zakończeniu wyborczej imprezy w siedzibie partii. Pojawiają się także informacje o liczbie pirotechników pełniących tego dnia dyżur na wypadek podłożenia ładunków wybuchowych.

Komenda Główna Policji i ABW nie odniosły się do naszych pytań o zabezpieczenie wyborów i systemu radiokomunikacji pomiędzy służbami.

W meldunkach, którymi dysponujemy policjanci raportują także, ile funkcjonariuszy dba o bezpieczeństwo wyborów w poszczególnych powiatach, podają liczbę radiowozów i pirotechników. Z meldunków można poznać numer telefonu komórkowego policjanta od cyberbezpieczeństwa z Komendy Stołecznej Policji, czy dowiedzieć się jakie są podejmowane interwencje w komisjach. Poznajemy personalia osób składających zawiadomienia o nieprawidłowościach wyborczych i ich numery telefonów.

