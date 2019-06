Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa i nieznacznie spada.

W poniedziałek będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie w rejonach podgórskich i w górach oraz na Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny zachmurzenie okresami duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 10 mm. Pod koniec dnia także na Pomorzu Zachodnim możliwy wzrost zachmurzenia do dużego i słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 23°C na wschodzie, około 26°C w centrum, do 31°C na krańcach zachodnich; chłodniej na Podhalu i Helu: około 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich i południowych. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo na zachodzie i południu kraju duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami, stopniowo zanikającymi. Po północy liczne rozpogodzenia. Temperatura minimalna od 10°C na północnym wschodzie, około 14°C w centrum, do 18°C na zachodzie. Wiatr na ogół słaby, z kierunków wschodnich i południowych, nad morzem umiarkowany, południowo-wschodni. W czasie burz wiatr porywisty.

We wtorek na Mazurach, Kujawach i północy Mazowsza zachmurzenie małe i umiarkowane. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie oraz na Pomorzu Zachodnim, burze, możliwy grad. W czasie burz prognozowane opady do 20 mm. Temperatura maksymalna od 24°C na południowym wschodzie, około 27°C w centrum, do 31°C na krańcach zachodnich; chłodniej na wybrzeżu i Podhalu: od 21°C do 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich i południowych. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

W Warszawie w poniedziałek słonecznie. Temperatura maksymalna 27°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna około 14°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

We wtorek zachmurzenie początkowo małe, później wzrastające do umiarkowanego. Po południu możliwy wzrost zachmurzenia do dużego i przelotne opady deszczu lub burza. Temperatura maksymalna 28°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h.