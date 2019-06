Zastępca prokuratora rejonowego w Oświęcimiu Mariusz Słomka powiedział, że 37-letni Amerykanin chce się dobrowolnie poddać karze. Zaproponował wyrok pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem.

Mężczyzna został przyłapany 30 marca br. na próbie kradzieży śruby mocującej tory na historycznej rampie w byłym niemieckim obozie Auschwitz II-Birkenau. Moment, gdy wymontowywał element, zauważyła osoba z innej grupy zwiedzających, która powiadomiła Straż Muzealną.

"Mężczyzna usłyszał zarzut próby kradzieży rzeczy, która stanowi dobro o szczególnym znaczeniu dla kultury. Grozi za to kara od roku do 10 lat więzienia. Przyznał się do winy i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze" – poinformowała wówczas rzecznik oświęcimskiej policji Małgorzata Jurecka.

Po przesłuchaniu, wysłuchaniu zarzutu i złożeniu wniosku Amerykanin został zwolniony.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

Rampa kolejowa wewnątrz obozu Auschwitz II-Birkenau, licząca ok. 750 m, powstała wiosną 1944 r., tuż przed rozpoczęciem deportacji ponad 400 tys. Żydów z Węgier. W jej centralnej części lekarze SS przeprowadzali selekcje kierując większość z przywiezionych osób do komór gazowych. Tu bieg kończyły też transporty z Polakami deportowanymi z ogarniętej powstaniem Warszawy.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. W ub.r. zwiedziło je ponad 2,15 mln osób, z czego ok. 136 tys. to obywatele Stanów Zjednoczonych.

Muzeum podkreśla, że cały teren Miejsca Pamięci ma szczególne znaczenie dla historii i światowego dziedzictwa kulturowego, dlatego w 1979 r. zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W regulaminie zwiedzania i przebywania w Muzeum jest zapis, że wszystkie znajdujące się na jego terenie zabytkowe obiekty i przedmioty stanowią integralną, chronioną prawem całość. Zabrania się przemieszczania, wynoszenia i niszczenia wszelkich obiektów i przedmiotów znajdujących się na terenie Muzeum i będących pod jego ochroną.