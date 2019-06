- Od samego początku, jeszcze w kampanii mówiłem, że Warszawa jest dla wszystkich i zależy mi bardzo żeby Warszawa była otwarta, żeby była tolerancyjna i dzisiaj dokładnie taka jest - powiedział Trzaskowski otwierając paradę.

Podkreślił przy tym, że nie każdy musi chodzić na Paradę Równości, ale każdy powinien szanować prawa mniejszości. - To nie ma nic wspólnego z tym, czy ktoś jest lewicowy czy ktoś jest liberalny czy ktoś jest konserwatywny - to są po prostu prawa człowieka i w otwartych miastach my musimy tych praw przestrzegać - mówił. Podziękował też po angielsku ambasadorom wszystkich państw, którzy wsparli tegoroczną imprezę.

Trasa tegorocznej parady wiedzie m.in. ulicami: Świętokrzyską, Marszałkowską, Waryńskiego, al. Armii Ludowej, al. Niepodległości, ul. Chałubińskiego, Alejami Jerozolimskimi i zakończy się przed Pałacem Kultury i Nauki. Jej uczestnicy niosą m.in. tęczowe flagi i tęczowe wachlarze z napisami "Otwarta przestrzeń", "Bądź kimkolwiek chcesz", "Wolność, równość, miłość".

W marszu idą nie tylko osoby homoseksualne, biseksualne i transpłciowe, ale również przedstawiciele firm takich m.in.: Levi's, Procter and Gamble, Google, Goldman Sachs, Citibank. Są też ugrupowania polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Biedronia i ruch społeczny Komitet Obrony Demokracji. Jedno z ostatnich miejsc w pochodzie zajmuje – jak piszą organizatorzy – "blok żydowski".

Na konferencji poprzedzającej paradę głos zabrała prezes organizującej ją Fundacji Wolontariat Równości Julia Maciocha, która podkreślała, że osoby LGBT "istniały zawsze, zawsze będą istnieć i do końca świata - jeśli będzie trzeba - będą walczyć o swoje równe prawa do miłości, do życia i do bezpieczeństwa". Przemawiali też m.in. współprzewodniczący partii Zieloni Marek Kossakowski oraz Małgorzata Tracz, a także rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska.

Organizatorzy informują, że paradę sponsorują "firmy komercyjne, zbiórka publiczna (crowdfunding, czyli Wy), granty z ambasad, opłaty za udział partii politycznych".

Podczas parady mężczyźni, którzy odbyli stosunek seksualny z mężczyznami (MSM) będą mogli przebadać się w kierunku zakażenia HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową w specjalnie oznakowanym vanie.

Po marszu o godz. 20 w Hard Rock Cafe rozpocznie się Koncert Love is Love, a o godz. 22 - oficjalne after party. Z kolei w niedzielę w Kinie Elektronik odbędzie się pokaz filmów pod hasłem "Kino równości".

Przy trasie marszu ustawione zostało stanowisko inicjatywy obywatelskiej "Stop pedofilii". W kierunku osób biorących udział w tej kontrmanifestacji uczestnicy parady wykrzykują hasło: "Homofobia, to się leczy".

Parada Równości po raz pierwszy przeszła ulicami Warszawy w 2001 roku. Jej organizatorem był Szymon Niemiec, były prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Gejów i Lesbijek oraz były biskup Zjednoczonego Ekumenicznego Kościoła Katolickiego w Polsce.