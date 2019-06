Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej ostrzega, że temperatura powietrza w najbliższych dniach może osiągnąć nawet 33 st. C.

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami zostało wydane na poniedziałek dla województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Ponadto ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem zostało wydane dla województwa zachodniopomorskiego. Burze mogą także wystąpić w woj. pomorskim, kujawsko-pomorskim, a burze z gradem w wielkopolskim, dolnośląskim i lubuskim.

Od wtorku upały obejmą cały kraj, miejscami mogą pojawić się burze z gradem. Ostrzeżenie przed upałami drugiego stopnia utrzyma się w woj. kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim i podkarpackim, ponadto obejmie województwo pomorskie. W woj. zachodnio-pomorskim utrzymane jest także ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczące możliwości wystąpienia burz z gradem. IMGW wydało także ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałami dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego. W niektórych miejscach mogą wystąpić także burze z gradem.

Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że na obszarach, które obejmują, przewiduje się, że temperatura powietrza może osiągnąć nawet 34 st. C i taka sytuacja może potrwać dwa dni. Wówczas mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska w dużym stopniu ograniczające prowadzenie działalności. Można się również spodziewać zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Synoptycy zalecają dużą ostrożność, śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Apelują również, by dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, aby w związku z upałami ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu, pić dużo niegazowanej wody, nie wychodzić - jeśli nie ma takiej potrzeby - z domu oraz unikać wysiłku fizycznego i picia alkoholu, który odwadnia organizm.

W przypadku burz i opadów gradu RCB zaleca natomiast, żeby nie wychodzić z domu, jeśli nie jest to konieczne, a także zabezpieczyć drzwi i okna. Należy również wyłączyć urządzenia elektryczne z prądu. Jeśli jednak znajdziemy się na zewnątrz podczas burzy, należy unikać otwartej przestrzeni, nie chronić się przed deszczem pod samotnymi drzewami i masztami ani przebywać w zbiornikach wodnych i w okolicach brzegów np. morza. Jeśli burza zastanie nas w samochodzie, należy znaleźć parking z dala od drzew i przeczekać burzę.