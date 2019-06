Jak powiedział PAP rzecznik dolnośląskiej policji Krzysztof Zaporowski, do zdarzenia doszło w poniedziałek przed godz. 7 na Ostrowie Tumskim w centrum Wrocławia. - Mężczyzna podszedł do księdza, rozpoczął z nim rozmowę, po czym ugodził go nożem – powiedział Zaporowski.

Duchowny trafił do szpitala. Mężczyzna tuż po zdarzeniu został zatrzymany przez policję. - Obecnie wyjaśnienie są wszystkie okoliczności tej sprawy – dodał rzecznik.