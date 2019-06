Jednocześnie rada nadzorcza JSW powierzyła z dniem dzisiejszym pełnienie funkcji prezesa delegowanemu członkowi rady nadzorczej - Robertowi Małłkowi, poinformowano w komunikacie.

Jak relacjonuje RMF FM akcja protestacyjna z udziałem kilkuset górników rozpoczęła się o godz. 8.00 przed siedzibą Ministerstwa Energii przy ul. Kruczej 36 w Warszawie. Na ten dzień - jak podali związkowcy - zaplanowano też posiedzenie rady nadzorczej JSW. - Nie bronimy tylko prezesa, ale także spółki i naszych pieniędzy. Nie oddamy ani złotówki - mówią górnicy. Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej nie zgadzają się na zmiany kadrowe w JSW.

Górnicy w asyście policji stoją przed budynkiem, rozbrzmiewają dziesiątki trąbek. Związkowcy czekają na przyjazd swoich liderów, którzy nie weszli na posiedzenie rady nadzorczej JSW. Ostrzegli, że mogą zorganizować znacznie ostrzejszy protest, w dużo liczniejszym gronie.

W porządku obrad rady nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej są zmiany w składzie zarządu, a związkowcy nie chcą dopuścić do zmiany obecnego prezesa. Bronią go, bo według nich gwarantuje on właściwe funkcjonowanie JSW. Za to ministrowi energii zarzucają, że próbuje ręcznie sterować spółką. Stąd według związkowców, np. coraz silniejsza pozycja powołanej przez ministra szefowej rady nadzorczej. W tle tego sporu są ewentualne naciski, aby pieniądze wypracowane przez JSW inwestować poza górnictwem - na to górnicy nie chcą się zgodzić.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r. Miała 9,81 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2018 roku.