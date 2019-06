Do napaści na księdza doszło w poniedziałek przed godz. 7 na Ostrowie Tumskim w centrum Wrocławia. Mężczyzna podszedł do duchownego, rozpoczął z nim rozmowę, następnie ugodził go nożem. Napastnik został zatrzymany przez przechodniów i przekazany policji.

Ambasador USA skomentowała atak we wtorek na Twitterze. "Ze smutkiem przyjęłam wiadomość o wczorajszym ataku na katolickiego księdza we Wrocławiu. Każda forma przemocy powinna być zawsze potępiana" - napisała.

Wrocławski sąd zadecydował we wtorek o aresztowaniu na trzy miesiące 56-letniego Zygmunta W., któremu prokuratura postawiła zarzuty usiłowania zabójstwa duchownego.