Totalizator Sportowy (TS) przypomina, że w maju Polskę obiegła informacja, iż w losowaniu Eurojackpot, w którym stawką było 390 mln zł (90 mln euro), padły dwie główne wygrane, w tym jedna w Polsce. Jej wartość to aż 193 mln 396 tys. 500 zł (45 mln euro). To krajowy rekord wysokości wygranej.

Monopolista poinformował, że właściciel kuponu właśnie odebrał pieniądze. Zaznaczył też, że w drodze wyjątku TS zdecydował się uchylić rąbka tajemnicy i przybliżyć osobę, która wytypowała szczęśliwe numery. Totalizator relacjonował, że kiedy gracz odbierał pieniądze w jednym z oddziałów spółki, poproszono go o kilka informacji związanych ze sposobem gry, ulubionymi grami czy planami na przyszłość.

"Gracz przyznał, że ufa swojemu szczęściu do gier, choć kiedy trzymał w ręku kupon wart ponad 193 mln zł, nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Sprawdzał swoje liczby kilka razy w internecie, aby się upewnić. Pytany o sposób gry wspomniał, że najczęściej grywa na chybił trafił. W dniu losowania Eurojackpot poczuł jednak impuls, dzięki któremu wszedł do punktu LOTTO i wytypował szczęśliwe liczby: 5, 7, 15, 19, 29 oraz 3 i 8" - poinformował TS.

"Dodał, że wygrana z pewnością odmieni jego życie. Planuje budowę domu i podróże. Marzy o wyprawie na południe Europy, choć najbliższe wakacje spędzi raczej w Polsce" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z informacją TS, majowa wygrana w powiecie piotrkowskim była najwyższa w historii Eurojackpota w Polsce. W czerwcu zeszłego roku 25,5 mln zł wygrał kupon złożony w Świeradowie-Zdroju, ponad 7,1 mln zł wygrał kupon wysłany w grudniu 2017 r. w Wiązownie Lubelskiej, a 5,8 mln zł kupon wysłany w listopadzie 2017 r. w Radomsku. Natomiast wygrana w wysokości prawie 5 mln zł padła w lipcu 2018 r. - szczęśliwe liczby zawierał kupon wysłany w Kaźmierzu.

Totalizator wskazał, że w piątek w puli na najwyższe wygrane w Eurojackpot może się znaleźć nawet 230 mln zł.

W Eurojackpot występuje 12 stopni wygranych – najwięcej spośród wszystkich gier LOTTO. Wygrane równe i wyższe niż 10 mln euro wypłacane są w euro, a na życzenie gracza - w złotych. Pozostałe wygrane wypłacane są w złotych. TS podkreślił, że wygrane odnotowane w Polsce są powiększane o nadwyżkę z korzystnego kursu wymiany złotego na euro.

W Polsce można grać w Eurojackpot od 9 września 2017 roku. Z kolei od 5 grudnia 2018 roku zakłady gry można także kupić w internecie na stronie www.lotto.pl. Aby Polska dołączyła do grona 17 państw, w których była już dostępna ta gra, konieczna była zmiana ustawy o grach hazardowych.

Oprócz Polski, w grze Eurojackpot uczestniczą: Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Włochy, Węgry.