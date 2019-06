Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed bardzo silnym wiatrem, burzami i gradem oraz możliwymi przerwami w dostawach prądu.

Alert dotyczy 12 województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, śląskiego, częściowo pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Na tych obszarach mogą wystąpić burze. Deszcz ma spaść od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm na metr kwadratowy. Wiatr w porywach osiągnie prędkość do 115 km/h. Miejscami może spaść grad.

Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa poinformowała PAP, że alert obowiązuje dzisiaj po południu i przez całą noc, do godz. 6 w piątek. RCB przypomina, żeby podczas burzy nie chować się pod drzewami i jeśli jest to możliwe, zostać w domu.

W czasie burzy należy unikać przebywania pod drzewami i przebywania na otwartej przestrzeni. Jeżeli jesteśmy poza domem trzeba jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie. Należy też pozostać w samochodzie, jeżeli jesteśmy akurat w podróży. RCB wyjaśnia, że samochód stanowi dobrą ochronę przed uderzeniem pioruna. Jeżeli na otwartej przestrzeni przebywamy w grupie trzeba rozproszyć się na odległość kilkudziesięciu metrów. Chodzi o to, aby w przypadku uderzenia pioruna część grupy mogła udzielić pomocy porażonym.

Silny wiatr może uszkodzić linie energetyczne, dlatego należny się przygotować na przerwy w dostawie prądu.