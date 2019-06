Jak poinformował PAP rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Łukasz Górczyński, wszystko wskazuje na to, że to właśnie wyładowanie atmosferyczne było przyczyną ognia, który ok. godz. 16 pojawił się w przewodach wentylacyjnych budynku magazynowego przy ul. Traktorowej 148/158. Na miejscu interweniowało siedem jednostek straży pożarnej.

- Sytuacja pożarowa jest już opanowana. Nikt nie został poszkodowany, jednak niezbędna była ewakuacja ponad 400 osób - podał Górczyński.

Od godz. 15 w czwartek aż do godz. 6 następnego dnia obowiązuje w Łodzi alert pogodowy związany z ostrzeżeniem wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Obecnie nad Łodzią i innymi obszarami regionu przetaczają się gwałtowne burze z wyładowaniami atmosferycznymi.

Według prognoz opady deszczu mogą wynieść miejscami od 30 mm do 50 mm; przewidywane są też porywy wiatru do 115 km/h oraz opady gradu.