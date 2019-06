Jak podaje Radio Zielona Góra Jarosław Kaczyński przekazał swoją "trzynastkę" stowarzyszeniu, po tym, jak maila w tej sprawie napisał do niego ojciec jednego z podopiecznych.

Pan Jerzy z internetu dowiedział się, że prezes PiS ma zamiar przekazać swoją trzynastą emeryturę na cele dobroczynne i dlatego napisał do niego list. Opisał w nim, czym zajmuje się organizacja, która opiekuje się jego 15-letnim synem i poprosił go o wsparcie.

Zaskoczył go fakt, że Kaczyński przelał na konto Dalej Razem wspomniane 888,25 zł. - No powiem, bardzo wielkie zdziwienie, zaskoczenie. Wręcz powiem, nawet w tej chwili łzy mi się na oczy cisną - mówił pan Jerzy. Dodał, że zdaje sobie sprawę, że takich stowarzyszeń jest cała masa i dokonanie wyboru nie jest łatwe. – Tym bardziej to zaszczyt – stwierdził.

W taki obrót spraw trudno było uwierzyć także prezesowi stowarzyszenia Dalej Razem Sebastian Cycuła.

- Na początku myślałem, że ktoś zrobił sobie z nas żart. Staraliśmy się zweryfikować nadawcę. Dowiedzieliśmy się, że wpłata została wykonana na poczcie, ale też, że przy takiej czynności każdy może podać fikcyjne dane. Dopiero minister Elżbieta Rafalska potwierdziła, że to rzeczywiście Jarosław Kaczyński wpłacił pieniądze - powiedział Sebastian Cycuła w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Okazuje się, że nie jest to pierwsza wpłata od polityka, która wpłynęła na konto Dalej Razem. Kilka lat temu 1 procent podatku przekazał organizacji prezydent Bronisław Komorowski.

Trzynasta emerytura to świadczenie, które wypłacano emerytom wraz z majową emeryturą. Wynosiło ono 1100 zł brutto, a więc 888,25 zł na rękę. Dalej Razem prowadzi szkołę i przedszkole dla osób z autyzmem. Planuje także uruchomienie hostelu w Sulechowie. Będą mogły w nim zamieszkać niesamodzielne osoby z autyzmem, których opiekunowie czasowo nie będą mogli im pomagać, bo będą np. w szpitalu.