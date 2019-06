"Jak wynika z pomiarów, w wakacje pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego podróżuje o ok. 30 procent mniej pasażerów. Zarząd Transportu Miejskiego dostosowuje liczbę pojazdów do potrzeb warszawianek i warszawiaków, dlatego na ulice w dni powszednie wyjedzie o około 12 proc. mniej autobusów i niemal 18 proc. mniej tramwajów" - czytamy w komunikacie urzędu miasta.

Pierwsze zmiany zaczną obowiązywać od poniedziałku. Od tego dnia nie będą jeździły autobusy linii dedykowanych szkołom: 205, 304, 318, 320, 323, 332, 379 i 339. Ponadto tylko w dni wolne nie będą kursowały autobusy linii: 130, 195, 196, 201, 207, 214, 225, 228, 249, 256, 262 i 501.

Autobusy linii: 115, 120, 121, 153, 162, 163, 164, 211, 213, 326, 401, 411, 504, 519 i 522 nie będą miały kursów szkolnych i podjazdów pod szkoły.

Zmienią się też rozkłady jazdy linii: 121, 131, 154, 156 i 178. Z kolei tramwaje linii: 1, 9, 17 i 33 w godzinach szczytu będą jeździły co 5 minut, linii 2 i 31 – co 4-5 minut, a linii: 3, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35 i 41 – co 10 minut. Na tory wyjadą zabytkowe wagony linii turystycznej T.

Pociągi metra i Szybkiej Kolei Miejskiej będą jeździły bez zmian.

Kolejne zmiany zostaną wprowadzone od 1 lipca. Wakacyjne rozkłady jazdy zaczną obowiązywać dla autobusów linii: 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112, 118, 119, 124, 128, 131, 141, 150, 152, 155, 162, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 178, 179, 181, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 211, 210, 250, 262, 338, 340, 503, 504, 507, 511, 516, 518, 520, 521, 523, E-1, E-2, E-7, E-9, 704, 709, 710, 713, 714, 719, 723, 724, 727, 731, 735, 739, 742, 750 i L20. Zawieszone zostaną kursy szkolne autobusów linii 114, a od 8 lipca kursowanie linii 308.

Zmieni się też rozkład jazdy metra w godzinach szczytu. Pociągi linii M1 będą podjeżdżały na perony co 2 minuty 50 sekund, a linii M2 – co 3 minuty 30 sekund. Kursowanie SKM nie zmieni się.