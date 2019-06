W wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” Mikołaj Pawlak stwierdził, że "klaps nie zostawia wielkiego śladu”, "trzeba rozróżnić, czym jest klaps, a czym jest bicie”, "wiele osób nawet podniesienie głosu może uznać za przemoc” i "absolutnie nie wolno bić dzieci i to jest bezwzględne i koniec pieśni” – mówił „DGP”.

Czyli jego zdaniem klaps to nie bicie – stwierdza Beata Lubecka, prowadząca program „Gość Radia ZET”.

No nie, przepraszam, to jest typowa manipulacja. Możemy porozmawiać o konkretnym tekście. Rzecznik praw dziecka bardzo wyraźnie powiedział, że nie pozwala, nie pochwala, nie przyzwala na bicie czy klapsy. I jeden cytat pozwoli pani, że przytoczę, z rzecznika praw dziecka: "Nie wolno bić dzieci i koniec pieśni".

No ale sam mówił o tym, że od ojca dostał lanie i traktuje to z estymą.

To prawda. Wspomniał o tym, jak polał nogę brata denaturatem i dostał wtedy klapsa od ojca. Ale ja nie jestem osobą, która oceniać będzie wspomnienia z dzieciństwa rzecznika praw dziecka. Dla mnie ważne jest jego oficjalne stanowisko, które jest absolutnie jednoznaczne: "Nie wolno bić dzieci i koniec pieśni”. Być może chodzi pani o fragment z tego wywiadu, w którym mówił, że gdyby za klapsa rodzice mieli trafiać do więzienia, dochodziłoby do kuriozalnych sytuacji.

Czy rozumiem, że pana zdaniem rzecznik praw dziecka powinien pozostać na stanowisku i nie ma powodów do tego, żeby go odwoływać czy też żeby sam podawał się do dymisji?

Nie znam powodów, być może pani zna powody, dla których należy go odwołać. Ja nie znam powodów, dla których rzecznik praw dziecka miałby zostać odwołany. Natomiast absolutnie sprzeciwiam się takim uproszczeniom, którzy próbują robić niektórzy publicyści, że stwierdzenie, iż trafienie za klapsa do więzienia jest równoznaczne na bicie dzieci – uważam, że to jest absolutnie niedopuszczalna manipulacja.

Tylko tak się składa, że ten wywiad odbił się szerokim echem i już w Internecie jest petycja, pod którą podpisało się 45 tys. osób. Petycja za odwołaniem rzecznika praw dziecka.

Rozumiem, ale powtarzam. Warto przeczytać ten wywiad. Zadzwoniłem do pana rzecznika i zapytałem się, jakie jest jego stanowisko w tej sprawie. I stanowisko jest dokładnie takie, jak zacytowałem i z tego wywiadu, i potem z rozmowy: nie wolno bić dzieci, jakakolwiek przemoc wobec dzieci jest niedopuszczalna. Gdyby osoba, która dopuszcza przemoc wobec dzieci, miała być rzecznikiem praw dziecka, byłbym pierwszy, który by się podpisał pod petycją o odwołanie takiego urzędnika .