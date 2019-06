O śmierci dziewięciomiesięcznego dziecka w jednym z mieszkań w Olecku poinformowała w sobotę olecka policja. Decyzją prokuratora policja zatrzymała rodziców niemowlęcia. Prokuratura okręgowa w Suwałkach postawiła biologicznym rodzicom Annie W. i Grzegorzowi W. zarzuty znęcania się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem, wykorzystania seksualnego oraz zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. W poniedziałek decyzją sądu trafili do aresztu na 3 miesiące. Do zabójstwa dziewczynki doszło po trzech miesiącach od jej powrotu z rodziny zastępczej do biologicznych rodziców.

Wójcik był spytany o sprawę z Olecka w Polskim Radiu 24. Wiceszef MS został zapytany, dlaczego sąd wydał dziecko rodzinie, której członkowie byli uzależnieni od narkotyków i dziecko może być narażone na niebezpieczeństwo. Tu jest wiele znaków zapytania, które należy postawić i my również prowadzimy określone działania na poziomie Ministerstwa Sprawiedliwości. Trudno, żebyśmy nie zajęli się również tą sprawą - odpowiedział.

Przyznał, że w sprawie chodzi o kilka kwestii m.in. o prawidłowość działań kuratora czy sądu. Tyle, że my oczywiście nie możemy wnikać w kwestię orzeczniczą, natomiast co się działo w tym postępowaniu już możemy sprawdzić - powiedział. Spotkałem się od razu, kiedy tylko była taka możliwość, z osobami reprezentującymi kilka departamentów i chcę pani powiedzieć, że my badamy tę sprawę dokładnie w Ministerstwie Sprawiedliwości. Powinienem mieć raport już dzisiaj wieczorem - wszystkie szczegółowe informacje dotyczące tej sytuacji. Zgodnie z tym raportem podejmę dalsze ewentualne działania - dodał.

Jesteśmy w ogóle zszokowani, jak daleko może się posunąć człowiek w bestialstwie wobec swojego dziecka - powiedział Wójcik.

Podkreślił, że w sprawie jest dużo znaków zapytania, które trzeba dokładnie zbadać. Został popełniony błąd z całą pewnością w całym tym procesie - musimy sprawdzić, w którym miejscu ten błąd został popełniony, żeby zostały wyciągnięte określone konsekwencje - zaznaczył.

Wójcik był również pytany o sytuację w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku, gdzie doszło do molestowania seksualnego dwóch 13-letnich pacjentek. Zatrzymano, postawiono zarzuty i aresztowano 37-letniego podopiecznego placówki. Na początku czerwca w tym samym szpitalu 26-letni chory zgwałcił 15-latkę.

Wiceszef MS przyznał, że poważnym problemem w tej sprawie jest fakt, dlaczego dziecko znalazło się na tym samym oddziale, co dorosły. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca - zaznaczył.

Wiem, że w ostatnich latach jest bardzo duży problem, jeżeli chodzi o kwestię zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży - powiedział. Dodał, że widzi to w korespondencji, która przychodzi do niego do resortu sprawiedliwości.