Jak informuje IMGW, nad Europą dominują wyże, jedynie Skandynawia oraz Półwysep Iberyjski znajdują się w zasięgu płytkich niżów. Polska północna znajduje się pod wpływem niżu z rejonu Danii, zaś na pozostałym obszarze pogodę kształtuje wyż znad południowych Niemiec. Z południowego zachodu napływa gorące powietrze zwrotnikowe.

To oznacza, że temperatury powyżej 40 stopni pokażą termometry w niektórych regionach Francji. W Hiszpanii w czwartek ma być ok. 39 stopni Celsjusza, a w piątek 41.

"Nadchodzi piekło" - tak obecną sytuację skomentowała na TT Silvia Laplana, meteorolog w hiszpańskiej RTVE.

El infierno is coming. pic.twitter.com/j0iGEYF0ge — Silvia Laplana (@slaplana_tve) 24 czerwca 2019

Z informacji meterologów wynika, że w środę upał dotknie m.in. Czechy (36 st. C w Pradze), Niemcy (33 stopnie w Berlinie) czy Włochy (33 stopnie w Mediolanie i Rzymie). Dla porównania, według prognozy serwisu Windy.com w Marrakeszu będzie wtedy 28 stopni Celsjusza, a 40 w Kairze.

A jak sytuacja będzie przedstawiała się w Polsce? Okazuje się, że upały odpuszczą w czwartek.

Oto prognoza pogody na najbliższe dni:

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy kraju po południu wzrastające do dużego i tam możliwe przelotne opady deszczu oraz burze, możliwy grad. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 25 mm. Temperatura maksymalna od 29 st., 31 st. na wschodzie, 32 st., 33 st. w centrum, do 35 st., 36 st. na zachodzie. Chłodniej na wybrzeżu i w górach, tam około 27 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, skręcający na zachodni i północno-zachodni. W czasie burz możliwe porywy do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie przeważnie małe. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, głównie we wschodniej połowie kraju. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura minimalna od 15 do 20 st. Wiatr przeważnie umiarkowany, na północy okresami dość silny, zachodni i północno-zachodni, w porywach do 75 km/h.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. W centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu, możliwe burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 19 st., 21 st. na północy, 23 st., 24 st. w centrum, do 25 st., 26 st. na południu. Wiatr na ogół umiarkowany, na północnym-wschodzie okresami dość silny, północno-zachodni, w porywach do 65 km/h.

W środę w Warszawie zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna 33 st. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo południowy, później południowo-zachodni. W nocy początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, potem od północnego zachodu wzrastające do dużego. Możliwe przelotne opady deszczu oraz słabe burze. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura minimalna 18 st. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, przeważnie północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

W czwartek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 23 st. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni.