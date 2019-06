Alerty przed upałem wydano dla województw: opolskiego, śląskiego (bez powiatu żywieckiego), zachodniopomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i łódzkiego centralno-zachodniej części woj. mazowieckiego, części woj. dolnośląskiego (w południowych powiatach obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia), części woj. pomorskiego (bez północno-wschodniej części), północnej części woj. małopolskiego oraz podkarpackiego. Temperatura maksymalna w tych regionach może osiągnąć 28-33 st., a w woj. dolnośląskim i opolskim - nawet 34 st.

IMGW wydało również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla województw czterech województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Jak podaje, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h.

W północnej części woj. pomorskiego obowiązuje z kolei ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Jak informuje IMGW, przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h, w porywach do 80 km/h z północnego-zachodu.

Zagrożenie drugiego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, aby w związku z upałami ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu, pić dużo niegazowanej wody, nie wychodzić - jeśli nie ma takiej potrzeby - z domu oraz unikać wysiłku fizycznego i picia alkoholu, który odwadnia organizm. Należy też pamiętać o noszeniu nakrycia głowy.

Podczas upałów nie można zostawiać dzieci w zamkniętym samochodzie. W razie wystąpienia objawów przegrzania organizmu - przyśpieszonego oddechu, temperatury, nudności, zawrotów głowy lub dreszczy - należy szukać pomocy, dzwoniąc na numery alarmowe 112 lub 999. Bez opieki w autach nie powinno się zostawiać również zwierząt.