Będziemy prezentować wam zwierzaki, które są wyjątkowe i marzą o nowym domu. Będziemy chcieli także, żeby wszyscy, którzy noszą się z zamiarem adopcji psa lub kota wiedzieli, jak to zrobić. Jak podejść do tego z pełną odpowiedzialnością, tak by zwierzę trafiło ostatecznie w dobre, przyjazne pełne miłości miejsce - #AdopcjaOdpowiedzialność.

W ubiegłym roku w okresie wakacyjnym media alarmowały, że Polacy masowo porzucali swoje psy i koty, często wcześniej adoptowane, by móc beztrosko wyjechać na wakacyjne wojaże. Chcemy, żeby takich sytuacji było jak najmniej.

A dziś prezentujemy wam Zotta.

zott / Materiały prasowe

Jak opisują go pracownicy schroniska w Celestynowie?

Ten bidulek ma około 4 lat i zupełnie nie podoba mu się w schroniskowym boksie... Powiedział nam nawet na ucho, że w domku zrobi wszystko, by być jak najlepszym towarzyszem. Zott rozkochuje w sobie każdego, kogo spotka na swojej drodze! Nasz podopieczny jest gotowy na dom, a wy?

Jeśli Zott skradł wasze serce, to musicie skontaktować się ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie>>>

Adopcja nie jest prostą sprawą i warto o tym wiedzieć. Dlatego przygotowaliśmy dla was SPECJALNY PORADNIK: JAK ADOPTOWAĆ ZWIERZĘ ZE SCHRONISKA>>>

A jeśli już zdecydujecie się na adopcję sprawdźcie, jak powinny wyglądać pierwsze chwile z nowym pupilem w naszym PORADNIKU