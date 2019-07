W ocenie CMWP SDP działanie to w skandaliczny sposób narusza konstytucyjne prawa obywatelskie wolności sumienia i wyznania (art. 53 Konstytucji RP) oraz prawo posiadania i głoszenia poglądów (art. 54 Konstytucji RP)" - napisano w przesłanym w poniedziałek oświadczeniu, pod którym podpisała się dyrektor CMWP SDP dr Jolanta Hajdasz.

CMWP SDP przypomniało, że "pracownik sieci IKEA został zwolniony za to, iż w odpowiedzi na ideologiczną agitację pracodawcy, polegającą na udostępnieniu wszystkim pracownikom artykułu +Włączenie LGBT+ jest obowiązkiem każdego z nas+, na firmowym forum internetowym wyraził swoją krytyczną opinię na temat tej akcji wspierania ruchu LGBT+. W swojej opinii cytował fragmenty Pisma Świętego. Ta wypowiedź stała się przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę temu pracownikowi".

Centrum Monitoringu Wolności Prasy zwróciło uwagę, że "zgodnie z polską konstytucją oraz kodeksem karnym +nikt nie może być zmuszanym do wspierania działań, które uznaje za sprzeczne ze swoim sumieniem czy wyznawaną religią+".

CMWP SDP podkreśliło, że "jak wynika z całokształtu okoliczności ujawnionej sprawy", "rzeczywistą przyczyną zwolnienia pracownika było wyrażenie przez niego poglądu odwołującego się do wartości katolickich. Pracownik stracił pracę, mimo iż jego praca była pozytywnie oceniana przez klientów i przełożonych. W ocenie CMWP SDP wiele wskazuje na to, iż pracownik ten został ukarany za opublikowanie swojej opinii, co w jednoznaczny sposób narusza fundamentalną dla każdego demokratycznego państwa zasadę wolności słowa".

CMWP SDP oświadczyło, że "obejmuje monitoringiem działania wszelkich instytucji zajmujących się tą sprawą" i zapowiada "wsparcie pracownika firmy IKEA, który stracił pracę z powodu publicznego wyrażenia swoich poglądów religijnych w jego sporze z pracodawcą".