Przy parkanach prywatnych posesji na Białołęce i Targówku piętrzą się różnokolorowe worki z nieodebranymi odpadami. Od poniedziałku w Warszawie obowiązuje nowy system odbioru śmieci. Miasto podpisało nowe umowy z firmami świadczącymi tego rodzaju usługi. Na Białołęce i Targówku miejska spółkę MPO zastąpiło konsorcjum Partner sp. z o.o.

- Do tej pory śmieci odbierało od nas MPO. Niestety nie wywiązało się ze swoich zobowiązań i nie odebrało od nas odpadów szklanych. Według harmonogramu miły być one odebrane w ubiegłą środę. Teraz według planu firmy Partner szkło będzie musiało poczekać aż do 24 lipca. W tym dniu zostanie zabrane – powiedziała PAP pani Jolanta, mieszkanka Białołęki. Dodała, że i tak jest w dobrej sytuacji, bo przynajmniej odpady zmieszane zostały odebrane dwa tygodnie temu i w pojemniku jest jeszcze dużo miejsca.

Konsorcjum Partner zapewnia, że realizuje umowę podpisaną z miastem. - Od poniedziałku odbieramy odpady zgodnie z harmonogramem – powiedziała PAP pracownica działu obsługi klienta. Przyznała, że firma otrzymuje od mieszkańców Białołęki i Targówka wiele zgłoszeń o niewywiezionych śmieciach. - Są to zaległości po poprzednim operatorze. Nie zdążymy ich wszystkich zabrać w kilka dni. Trzeba czekać na termin odbioru zgodny z naszym harmonogramem – oznajmiła.

PAP zwróciła się do MPO o wyjaśnienie w sprawie odbioru nieczystości. Do czasu publikacji tego materiału odpowiedzi nie uzyskała.

- Do tej pory wpłynęło niewiele informacji od mieszkańców dotyczących problemów z odbiorem nieczystości – poinformowała PAP zastępca rzecznika prasowego Urzędu m.st. Warszawy Ewa Rogala. W jej ocenie były to sprawy jednostkowe. Podkreśliła, że odpowiednie służby miejskie mogą reagować jedynie na zgłoszenia. Zachęciła, aby wszystkie nieprawidłowości zgłaszać do Miejskiego Centrum Kontaktu "Warszawa 19115".

"Ze względu na duża liczbę zgłoszeń wydłużył się czas oczekiwania..." – informuje automatyczna sekretarka pod numerem telefonu, pod którym w Miejskim Centrum Kontaktu przyjmuje się zgłoszenia dotyczące problemów z odbiorem nieczystości. Na połączenie trzeba było czekać ponad 8 minut. Osoba obsługująca infolinię przyznała, że rzeczywiści jest dużo dzwoniących w sprawie odbioru śmieci.

Pod koniec ubiegłego miesiąca, na kilka dni przed wejściem w życie nowego systemu odbioru nieczystości wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski zapewniał: - Ściśle nadzorujemy wdrożenie systemu w stolicy, tak, aby zmiany operatorów były jak najmniej dostrzegalne przez mieszkańców.

Radny warszawski Jacek Ozdoba (PiS) podkreślił, że problem z gospodarką odpadami w mieście stołecznym nie jest nowy. - Źle zorganizowany system odbioru nieczystości to jedno. Drugą sprawą, znacznie poważniejszą, są zaniedbania dotyczące zagospodarowania odpadów – powiedział Ozdoba. Przypomniał, że do tej pory nie rozpoczęto budowy spalarni śmieci na Targówku. Nie powstał system odzyskiwania materiałów i surowców z odpadów.