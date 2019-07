Polska jest pod wpływem wspomnianego niżu znad Zatoki Fińskiej, z północy na południe przemieszcza się front atmosferyczny, za którym napływa chłodna masa powietrza.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

W piątek zachmurzenie duże i postępujące od północy kraju większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 st.C do 22 st.C; nieco chłodniej na Suwalszczyźnie i Podhalu: około 16 st.C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami porywisty, w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich. Nad morzem porywy do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Początkowo na południu, a nad ranem także na północnym zachodzie kraju, miejscami opady deszczu. Temperatura minimalna od 6 st.C, 7 st.C na Suwalszczyźnie i Podhalu do 14 st.C nad morzem i na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na południowym zachodzie rozpogodzenia. Miejscami, zwłaszcza w północno-wschodniej części kraju, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 st.C nad morzem, około 20 st.C, 22 st.C w centrum do 26 st.C na południu. Wiatr umiarkowany, na północy okresami dość silny, porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 55 km/h.

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Zanikające opady deszczu. Temperatura maksymalna 19 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura minimalna 12 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie duże i opady deszczu. Temperatura maksymalna 21 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.