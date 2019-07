Jak wcześniej poinformował zespół prasowy Sądu Najwyższego do SN wpłynęło pismo prokuratora regionalnego w Szczecinie, w którym zmieniono wniosek ws. skazanego ponad 18 lat temu na dożywocie Arkadiusza Kraski i zwrócono się o przekazanie sprawy do I instancji zamiast uniewinnienia.

Rzeczniczka PK prok. Ewa Bialik w oświadczeniu w tej sprawie przekazanym PAP zaznaczyła, że z dokonanej przez PK analizy wynika, że podjęte ustalenia nie podważają kluczowych dowodów, które były podstawą wyroku skazującego Kraskę na dożywotnie więzienie. Nie podważają w szczególności zeznań kilkorga świadków, którzy jednoznacznie rozpoznali Kraskę jako osobę strzelającą z broni palnej do ofiar przestępstwa. Wiarygodność tych zeznań potwierdzają zapisy monitoringu wideo ze stacji benzynowej, na której doszło do morderstwa - dodała prokurator.

W ocenie PK dowody, wskazujące na nieprawidłowości w przeprowadzeniu niektórych czynności śledczych przez funkcjonariuszy policji, nie wskazują o niewinności skazanego. Żaden z nowych dowodów nie świadczy bezpośrednio o braku winy Kraski - zaznaczyła prok. Bialik.

Na początku maja SN wstrzymał wykonywanie wyroku z 2001 r. wobec Kraski, a mężczyzna wyszedł na wolność. Obrońca skazanego i prokurator o wstrzymanie wykonania prawomocnego wyroku w tej sprawie zawnioskowali w kwietniu. Było to skutkiem wniesionego wcześniej - 7 marca br. - wniosku prokuratora o wznowienie postępowania i następnie uniewinnienie skazanego od przypisanych mu czynów. Właśnie w zakresie wniosku końcowego co do orzeczenia następczego (uniewinnienia) prokuratura ostatnio zmodyfikowała swój wniosek.

Sprawa Kraski była szeroko opisywana w mediach. Mężczyzna 7 marca 2001 r. został skazany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie na dożywocie za przypisane mu podwójne zabójstwo w Szczecinie we wrześniu 1999 r. Wyrok ten utrzymał 3 lipca 2001 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Wniosek o wznowienie sprawy i - pierwotnie - uniewinnienie Kraski złożyła Prokuratura Regionalna w Szczecinie.