Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hPa i powoli będzie rosło.

W środę we wschodniej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. Na Podlasiu i Mazurach miejscami wystąpią także burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy możliwy przelotny deszcz. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 17 st.C, 18 st.C na północy i północnym wschodzie, około 20 st.C w centrum, do 22 st.C, 23 st.C na zachodzie i południu kraju. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem w porywach do 55 km/h, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północny i północnym wschodzie miejscami duże i tam możliwy przelotny deszcz. Temperatura minimalna od 10 st.C do 14 st.C, chłodniej na Podhalu od 8 st.C do 9 st.C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. We wschodniej połowie kraju, nad morzem i w górach wystąpią przelotne opady deszczu. Na Suwalszczyźnie, Mazurach i w Sudetach miejscami wystąpią także burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura od 19 st.C, 20 st.C na północny kraju, do 21 st.C, 23 st.C w centrum, na wschodzie i na Podhalu i 26 st.C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby, zmienny, jedynie na wschodzie i Pomorzu Wschodnim słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. W czasie burz porywy wiatru do 55 km/h.

W środę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna 20 st.C. Wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Możliwy przelotny opad deszczu. Temperatura minimalna 11 st.C. Wiatr słaby, północno-zachodni.

W czwartek w stolicy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna 23 st.C. Wiatr słaby, północno-zachodni.