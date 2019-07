1. Poszukiwania Dawida Żukowskiego trwają od środy 10 lipca.

2. Oprócz policjantów brali w nich udział m.in. żołnierze WOT i strażacy. Akcję polskiej policji wspierały m.in. funkcjonariuszki z Drezna dysponujące specjalnie wyszkolonymi psami

3. W rejonie skrzyżowania ulic Żytniej i Ogrodników w Duchnicach, w pobliżu bramki ewakuacyjnej z autostrady, policyjny pies poczuł zapach ojca dziecka, jednak nie podjął tropu.

4. TVN 24 pokazała dwa zdjęcia z materiału filmowego, w którego posiadaniu są śledczy. Jedno pokazuje, jak ojciec Dawida jedzie skodą z Grodziska Mazowieckiego w kierunku Warszawy. Na drugim ujęciu samochód jedzie w odwrotnym kierunku. Czas ujęć jest znany, lecz ze względu na dobro śledztwa nie został ujawniony.

5. Na stronie warszawskiej policji opublikowano wizerunek ojca chłopca, a do zdjęcia dołączono informację, w co mężczyzna był ubrany: czarną kurtkę, granatowe materiałowe spodnie, beżowe wsuwane buty i koszulę polo z jasnym kołnierzykiem. Chłopiec nosił szaroniebieską bluzę dresową, niebieskie jeansy i niebieskie trampki z logo Zygzaka McQueena - czerwonej wyścigówki z bajki "Auta". Logo z tym samym bohaterem znajduje się na zasłonie przeciwsłonecznej na jednej z szyb samochodu.

6. Dawid ma obywatelstwo rosyjskie, co potwierdziła ambasada tego państwa w Polsce.

7. Czwartego dnia poszukiwań 5-letniego Dawida rzecznik stołecznej policji kom. Sylwester Marczak poinformował, że są to największe w historii polskiej policji tego typu działania; służby przeszukały do niedzieli (14 lipca) ponad 3 tys. hektarów. Pytany o to, czy policja podejrzewa, gdzie szukać śladów Dawida - czy koło Grodziska czy bliżej Warszawy, Marczak odpowiedział, że trasę - zarówno przejazdu, jak i przejścia ojca Dawida - policja zna dokładnie.

8. "Fakt" podał, że ze "źródeł zbliżonych do prokuratury" wynika, iż 5-letni Dawid z Grodziska Mazowieckiego nie żyje. Według gazety miały o tym świadczyć liczne ślady krwi i moczu dziecka w samochodzie jego ojca. Podobne ślady miały też zostać znalezione na ubraniu mężczyzny. Prok. Łapczyński w rozmowie z Polską Agencją Prasową zdementował te doniesienia. Informacje podane wczoraj wieczorem przez jeden z dzienników nie znajdują odzwierciedlenia w zgromadzonym w toku śledztwa materiale dowodowym. Nieprawdziwa jest informacja o uzyskaniu w toku śledztwa opinii biegłych z zakresu badań DNA, a w szczególności opinii biegłych w zakresie śladów krwawych mającej rzekomo potwierdzać istnienie śladów krwi chłopca na ubraniu mężczyzny - powiedział prokurator.

9. Przeszukiwany był obszar przy trasie A2 w okolicach Grodziska.

10. Policjanci od kilku dni proszą o kontakt osoby, które widziały, Dawida, jego ojca lub szarą skodę fabię o numerze rejestracyjnym WGM 01K9 w środę między godz. 17 a godz. 21 na trasie między Grodziskiem Mazowieckim a warszawskim Okęciem. Choć samochód znaleziono, od początku ważna była informacja, którędy jechał i gdzie się zatrzymywał. Pomóc może przejrzenie nagrań z kamer samochodowych i monitoringu ze środy - wszystkie wiadomości są weryfikowane przez policję i pomagają potwierdzać jej ustalenia.

11. Pierwsza żona ojca 5-latka miała uciec od niego z córką na Ukrainę. Na światło dzienne wychodzą też informacje o jego długach. Dziennikarze w programie "Uwaga" TVN ujawnili, że przez hazard zadłużył się na 200 tys. zł.

12. Auto Pawła Ż., ojca Dawida, zatrzymało się dwa razy na węźle Konotopa. Na pierwszym postoju ojciec rozmawiał z matką 5-latka, która miała zażądać od mężczyzny rozwodu.

13. "Super Express" nieoficjalnie podał informacje o nowym nagraniu z monitoringu, na którym widać 32-letniego Pawła Ż idącego po chodniku. Dawida miało z nim nie być, co może świadczyć o tym, że chłopiec nadal żyje.

14. Matka 5-letniego Dawida Żukowskiego pod koniec czerwca zawiadomiła prokuraturę, że jej mąż, Paweł, znęca się nad nią. Kobieta wyprowadziła się od niego trzy tygodnie przed zaginięciem syna - poinformował portal TVN 24.

15. Prokuratura zleci badania DNA śladów zabezpieczonych w aucie, którym podróżował 5-letni Dawid z Grodziska Mazowieckiego - podaje RMF FM.

16. Informacje dotyczące zaginięcia chłopca są aktualizowane pod dokładnym adresem internetowym: http://policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/50607,Poszukujemy-5-letniego-Dawida-Zukowskiego.html.

17. Wszelkie zgłoszenia na temat zaginionego Dawida, nawet anonimowe, można przekazywać policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim, tel. 22 755 60 10 (-11,-12,-13). Można też zatelefonować do najbliższej jednostki policji lub pod numer alarmowy 112.