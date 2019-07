Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie wolno rosło.

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami na zachodzie, południu i w centrum kraju burze z opadem do 15 mm, lokalnie na południu Górnego Śląska i Małopolski możliwy opad do 20 mm. Najmniej opadów na północnym wschodzie Polski. Temperatura maksymalna od 22 st. na terenach podgórskich Karpat do 28 st. na Opolszczyźnie. Chłodniej miejscami nad samym morzem: 20-22 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich i południowych. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże z rozpogodzeniami po północy. Miejscami przelotne opady deszczu i słabe burze, stopniowo zanikające. Na północnym wschodzie bez opadów. Temperatura minimalna od 10 st. na północnym wschodzie do 15-16 st. na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr na ogół słaby, z kierunków południowych i zachodnich. W czasie burz wiatr porywisty.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, miejscami na północy, południu i południowym wschodzie burze z opadem do 15 mm. Temperatura maksymalna od 23-25 st. na północy do 30 st. na Śląsku, na terenach podgórskich Karpat i w kotlinach sudeckich około 24 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

W Warszawie w piątek zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, po południu wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna 26 st. Wiatr słaby, zmienny z przewagą południowo-zachodniego. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, nad ranem rozpogodzenia. Temperatura minimalna około 15 st. Wiatr słaby, zmienny. W sobotę w stolicy zachmurzenie przed południem małe i umiarkowane, potem okresami wzrastające do dużego i wtedy możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 28 st. Wiatr słaby, zmienny z przewagą południowego.