W nocy na wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. W centrum i na zachodzie przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura minimalna od 15 st.C do 19 st.C; chłodniej na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich od 12 st.C do 14 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz z burzami. Lokalnie burze z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 25 mm, a miejscami we wschodniej połowie kraju do 30 mm. Temperatura maksymalna od 25 st.C do 30 st.C, gdzieniegdzie na krańcach południowo-wschodnich 31 st.C oraz chłodniej nad morzem od 21 st.C do 24 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy skręcający na zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h, miejscami możliwy wiatr w porywach do 90 km/h.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 27 st.C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą południowego. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 16 st.C. Wiatr słaby, południowy.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze. Przewidywana suma opadów deszczu w czasie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna 28 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.