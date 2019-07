Pierwszy Marsz Równości przeszedł w sobotę po południu ulicami miasta pod hasłem "Białystok domem dla wszystkich". Przejście uczestników marszu kilkakrotnie próbowali zablokować kontrmanifestanci, policja musiała użyć gazu. W stronę uczestników rzucano kamieniami, petardami, jajkami i butelkami, wykrzykiwano też obraźliwe słowa.

W niedzielę rano wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński poinformował na Twitterze, że zatrzymano 25 chuliganów, którym przedstawiono zarzuty. Jak doprecyzował rzecznik podlaskiej policji nadkom. Tomasz Krupa, zatrzymano 21 sprawców wykroczeń, z czego 19 ukarano mandatami, a przeciw dwóm osobom skierowano wnioski o ukaranie do sądu. Dodał, że kolejnych czterech zatrzymanych to sprawcy przestępstw.

Wczoraj w Białymstoku @PolskaPolicja robiła wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom legalnych zgromadzeń i mieszkańcom miasta. 25 chuliganów zostało zatrzymanych i usłyszało zarzuty z kk i kw. Wszyscy, którzy złamali prawo zostaną zidentyfikowani i ukarani. — Jarosław Zieliński (@ZielinskiJaro) 21 lipca 2019

Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Krupa powiedział w niedzielę po południu PAP, że policja analizuje zebrany materiał wideo, który jest ogromny. W niedzielę po południu funkcjonariusze zaczęli publikować na stronie internetowej podlaskiej policji wizerunki osób, które są podejrzane, m.in. o udział w pobiciu 14-latka oraz blokowanie ulic. Krupa mówił, że ewentualne kolejne publikacje będą następować w miarę analizowanego materiału.

Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku ustalają tożsamość mężczyzny, który podejrzewany jest o pobicie w sobotę 14-latka w centrum miasta. Do pobicia miało dojść przy placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) ok. godziny 14.

Drugie ogłoszenie dotyczy ustalania przez policję tożsamości osób, w związku - jak informuje policja - z popełnieniem czynu zabronionego polegającego na przeszkadzaniu w przebiegu marszu poprzez blokowanie przejścia na al. Piłsudskiego. Na stronie internetowej widnieją wizerunki trzech mężczyzn.

Policja prosi, by wszystkie osoby, które mogą pomóc w identyfikacji mężczyzn, kontaktowały się z Wydziałem Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku pod numerem telefonu 85 670 34 20 lub numerem alarmowym 112.

Pierwszy Marsz Równości w Białymstoku od początku wzbudzał emocje. Na dzień marszu zgłoszono w białostockim magistracie ponad 70 zgromadzeń, ostatecznie - jak informował w sobotę urząd - odbyło się kilka. Marsz rozpoczynał się na placu NZS, gdzie kilkanaście godzin przed marszem rozpoczęło się czuwanie przy sąsiadującym z placem pomnikiem Bohaterów Ziemi Białostockiej, do tego zgromadzenia dołączyli też licznie kibice, którzy chwilę przed marszem mieli swoją manifestację przy tym placu. Jeszcze przed marszem dochodziło do słownych utarczek między uczestnikami a kontrmanifestantami. Kontrmanifestanci szli po obu stronach marszu przez cały czas, odgradzał ich kordon policji. Kilka razy próbowano zablokować marsz, kontrmanifestanci stawali na przejściach dla pieszych i na skrzyżowaniach. Do najpoważniejszego - w ocenie policji - doszło przy białostockiej katedrze, tam próbowano blokować marsz siadając na całej szerokości ulicy i placu z hasłem "Normalna rodzina=chłopak+dziewczyna", a w stronę policjantów rzucano kamieniami i butelkami, funkcjonariusze musieli użyć środków przymusu.

Policja zaznacza, że marsz i inne sobotnie zgromadzenia zabezpieczało kilkuset policjantów nie tylko z regionu, ale też z innych miast. Policjantów wspierała również Straż Graniczna; jej śmigłowiec pomagał w monitorowaniu zgromadzeń z góry, ale też tego, co się dzieje na przyległych ulicach i przecznicach.

W ocenie policji w marszu uczestniczyło ok. 800 osób. Służby porządkowe, a także władze Białegostoku informują, że uczestników było ok. tysiąca.

Do sobotnich wydarzeń odniosła się również szefowa MSWiA Elżbieta Witek, która na Twitterze napisała, że nie było przyzwolenia na chuligańskie zachowania, a każda osoba dopuszczająca się łamania prawa musi liczyć się z konsekwencjami. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wyraził nadzieję w mediach społecznościowych, że policja przy wsparciu MSWiA szybko zidentyfikuje sprawców ataku. B. premier Donald Tusk odnosząc się do zajść podczas białostockiego marszu napisał w niedzielę na Twitterze, że wszyscy Polacy, niezależnie od poglądów muszą powiedzieć: "dość przemocy!". Potępienia zachowań i wyciągnięcia konsekwencji od osób, które zaatakowały uczestników marszu domaga się od rządzących i podległych mu służb prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Nie było i nie ma przyzwolenia na chuligańskie zachowania, godzące w prawa innych. Każda osoba, która dopuszcza się łamania prawa lub utrudnia policjantom wykonywanie zadań, musi liczyć się z konsekwencjami. Policja będzie zawsze stanowczo reagować na przejawy takich zachowań. — Elżbieta Witek (@elzbietawitek) 21 lipca 2019

Do tych zdarzeń odniósł się także rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik, który w przesłanej w niedzielę PAP informacji napisał, iż przemoc i pogarda w żadnym przypadku nie mogą być usprawiedliwiane i akceptowane. Podkreśliła, że trzeba wyrazić jednoznaczną dezaprobatę wobec aktów agresji, takich jak te, które miały miejsce w Białymstoku podczas Marszu Równości.

Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, który jako alternatywę dla Marszu Równości, zorganizował w sobotę Piknik Rodzinny, zarzuca na Twitterze prezydentowi miasta Tadeuszowi Truskolaskiemu, że zezwalając na ten marsz, wzniecił emocje "na niespotykaną skalę". Truskolaski odpowiadając Kosickiemu na Twitterze napisał, że w poniedziałek marszałek będzie "miał prawdziwy powód do wstydu i nie tylko". W sobotę Truskolaski - jak informował urząd miasta - na bieżąco monitorował wraz z przedstawicielami służb sytuację zgromadzeń z centrum zarządzania kryzysowego.

W reakcji na sobotnie zajścia w Białymstoku swój "Marsz przeciw przemocy" planuje na najbliższą sobotę w Białymstoku Lewica Razem, SLD i Wiosna, co ogłosili liderzy tych partii w niedzielę na konferencji prasowej przed Sejmem.