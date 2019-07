W poniedziałek w gliwickich Zakładach Mechanicznych "Bumar-Łabędy" została podpisana umowa na remont czołgów T-72 z modyfikacją, której łączna wartość wynosi 1,75 mld zł. Realizacja umowy przez polski przemysł zbrojeniowy ma potrwać niespełna sześć lat. Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy wraz z Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi w Poznaniu wchodzą w skład konsorcjum PGZ, które prowadziło negocjacje w sprawie modyfikacji czołgów T-72.

Błaszczak poinformował, że plan modernizacji technicznej wojska do 2026 r. opiewający na kwotę 185 mld zł dotyczy zarówno zakupów, jak i modernizacji wojska. Modernizujemy, modyfikujemy ten sprzęt, który jest dostępny w Wojsku Polskim. Ta spraw dotyczy czołgów T-72 i dzięki remontowi czołgi zostaną wyposażone w nowoczesne przyrządy celownicze, nawigacyjne, obserwacyjne, a także w nowoczesną łączność cyfrową. Zostaną też przeprowadzone gruntowne remonty tych czołgów - mówił minister.

Szef MON podkreślał, że celem umowy jest także zachowanie miejsc pracy w zakładach "Bumar-Łabędy" i stwierdził, że jest spokojny, co do możliwości realizacji kontraktu. Czołgi T-72 to jest sprzęt, który jest na wyposażeniu Wojska Polskiego, a ta modyfikacja to taka zdolność pomostowa, a wszyscy oczekujemy i pracujemy nad tym, żeby w polskich zakładach był produkowany czołg nowej generacji - dodał Błaszczak.