Przed chwilą poleciłam Komendantowi Głównemu Policji przeprowadzenie natychmiastowej kontroli w KWP w Bydgoszczy. Jeśli informację medialne się potwierdzą, zażądałam wyciągnięcia surowych konsekwencji wobec tych policjantów i ich zwierzchników - napisała w poniedziałek na twitterze szefowa MSWiA Elżbieta Witek.

Informację o imprezie w siedzibie Komisariatu Policji Toruń-Śródmieście pojawiły się na portalach społecznościowych, które opisują wydarzenia związane z działaniem policji.

Rzecznik prasowa bydgoskiej policji podinsp. Monika Chlebicz powiedziała w rozmowie z PAP, że jednostka prowadzi postępowanie w tej sprawie.

Dotychczasowe ustalenia wskazują, że do takiego "nieformalnego" spotkania miało dojść w Komisariacie Toruń-Śródmieście. To się jeszcze nie dokonało formalnie, ale odwołana zostanie komendant tego komisariatu Dorota R. Z naszych informacji wynika także, że rzeczywiście ranny został jeden z funkcjonariuszy i weryfikujemy obecnie w jakich okolicznościach doznał on obrażeń - podkreśliła podinsp. Chlebicz.

Z informacji przekazywanych w mediach społecznościowych wynika, że Dorota R. miała uczestniczyć w imprezie, podczas której spożywano znaczne ilości alkoholu. Jeden z policjantów miał uderzyć o skrzynkę z wężem strażackim przymocowaną do jednej ze ścian i rozbić głowę. Z nieoficjalnych informacji wynika, że rannym policjantem miał być naczelnik sztabu z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.