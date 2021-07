10-latek wpadł do ok. 7-metrowej studni w miejscowości Złotów w Wielkopolsce. Chłopca udało się wydostać z pomocą przybyłych na miejsce strażaków. Dziecko trafiło do szpitala.

Jak tłumaczył oficer prasowy komendanta powiatowego PSP w Złotowie mł. asp. Mateusz Wiebskowski, do zdarzenia doszło w sobotę ok. godz. 12. Strażacy przy użyciu specjalistycznego sprzętu wydobyli dziecko ze studni i przekazali pogotowiu. Chłopiec został zabrany do szpitala. Asp. sztab. Jacek Jackowski z KPP w Złotowie powiedział, że do zdarzenia doszło przy wielorodzinnym domu. Chłopiec znajdował się pod opieką babci, która w tamtym czasie opiekowała się też innymi dziećmi. Niebezpieczna zabawa Jackowski tłumaczył, że 10-latek bawił się przed domem wraz z kolegą. W pewnym momencie odsunął właz do studni i zaczął do niej rzucać kamieniami – w pewnym momencie spadł. Chłopiec doznał ogólnych potłuczeń, urazu nogi i wstrząśnienia mózgu. Trafił do szpitala – powiedział Jackowski. Studnia miała ok. 7 metrów głębokości, zabezpieczona była głazem. Nie była używana, nie było w niej wody.