Można znaleźć na niej nie tylko listę najpopularniejszych imion w Polsce, ale także wiele innych interesujących danych.

To jedyne miejsce, w którym można znaleźć wiarygodne i aktualne dane z ponad 100 instytucji. Udostępniamy je za darmo, do ponownego wykorzystania. Stworzyliśmy ten portal z myślą o obywatelach zainteresowanych działaniami państwa, ale także o firmach, organizacjach pozarządowych i naukowcach. Otwarte dane to świetny impuls dla rozwoju gospodarki. Dzięki danym udostępnianym na naszym portalu powstało już wiele użytecznych aplikacji dla obywateli. Czekamy na kolejne - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Dane są udostępniane bezpłatnie, a do korzystania ze strony nie jest wymagana rejestracja. Jeśli chcemy uzyskać dostęp do dodatkowych funkcjonalności, w tym tworzenia własnych zestawień danych i wygodnego śledzenia aktualizacji danych, warto założyć konto w serwisie.

Imieniny Anny, Krzysztofa i Jakuba

Trendy w imionach zmieniają się dość często, ale jak się okazuje Anna to imię ponadczasowe i wciąż najbardziej popularne w Polsce. Ań, Anusi i Aneczek jest w naszym kraju najwięcej, bo ponad milion (dokładnie 1 063 017)! Na drugim miejscu jest imię Maria. Nazywa się tak ponad 625 tysiące Polek.

Obchodzący 25 lipca imię Krzysztof zajmuje drugie miejsce pod względem największej liczby osób noszących to imię. Mamy w Polsce niemal 660 tysięcy Krzyśków (dokładnie 659 470 osób). Liczba spektakularna, dlaczego więc drugie miejsce? Po prostu więcej jest Piotrów – ponad 700 tysięcy (700 289 panów nosi to imię). Drugi z czwartkowych solenizantów - Jakub - zajmuje 10. miejsce w tym rankingu. Tak nazywa się niemal 400 tysięcy Polaków (dokładnie 399 271).