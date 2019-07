Od miesiąca w Powsinie można korzystać z basenu rekreacyjnego oraz nowo wybudowanych - placu wodnego i małego basenu rekreacyjnego. Jak podaje metrowarszawa.pl chętni będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Basen zamknięto częściowo ze względów sanitarnych.

Powodem jest, jak napisały władze Parku Kultury", "incydent kałowy".

"W związku w wystąpieniem w dniu 28 lipca incydentu kałowego na terenie małego basenu kąpielowego, do odwołania nieczynne są: mały basen rekreacyjny oraz plac wodny" - poinformowano. Odchody znaleziono w niecce brodzika, która podobnie jak basen i plac wody, musi zostać wyczyszczona.

Nie wiadomo jak długo będzie to trwało. Podobna sytuacja miała miejsce rok temu.

- Niestety poziom higieny naszego społeczeństwa nadal pozostawia wiele do życzenia. Ludzie nagminnie sikają do basenów, nie mówiąc już o takich incydentach, jak ten w Powsinie, gdzie znaleziono w basenie pływające fekalia. Pewnym pocieszeniem jest fakt, że nie jest to cecha jedynie Polaków - mówił wówczas w rozmowie z metrowarszawa.pl Arkadiusz Chełstowski, szef inspekcji sanitarnej.