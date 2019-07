Sygnatariuszami porozumienia dot. realizacji kampanii są Senat, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" i Rada Mediów Narodowych.

Partnerami akcji są m.in. Polska Agencja Prasowa, TVP, TVP Polonia, Polskie Radio i Tygodnik "Do Rzeczy". We wtorkowej uroczystości wzięli udział prezesi i przedstawiciele tych mediów.

"60 milionów - to liczba osób na całym świecie połączonych polską tożsamością narodową, w której tkwi olbrzymia siła i potencjał. Chcemy z niego wydobyć wszystko to, co najlepsze, by budować pozycję naszego kraju na całym świecie" - powiedział marszałek Karczewski. Wyraził zadowolenie z tego, że różne media zdecydowały się działać na rzecz tej idei.

Marszałek Senatu podkreślał, że to ważne, by Polacy w kraju i na obczyźnie poznawali się wzajemnie; jak zaznaczył, mają oni wielki potencjał, o którym trzeba mówić. Karczewski zapowiedział, że w związku z tym będą podejmowane liczne akcje, a on sam - na początek - zamierza co drugi dzień informować o kampanii na swoim koncie na Twitterze.

Kampania społeczna "Jest nas 60 milionów" ma na celu informowanie polskiego społeczeństwa o Polonii i Polakach mieszkających za granicą, a także naszych rodaków mieszkających poza granicami o Polsce oraz o możliwościach uzyskania wsparcia od państwa polskiego.

Projekt skupia się na poszerzaniu wiedzy o Polonii i Polakach za granicą oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych poprzez przedstawianie historycznych, ekonomicznych i kulturowych uwarunkowań emigracji. W ramach kampanii prezentowany będą także zasługi Polonii dla lokalnych społeczeństw.

Na podstawie porozumienia, stworzone zostaną programy informacyjne poświęcone obszarom edukacji, kultury, historii, nauki, sportu, turystyki i mediów skierowanych zarówno do Polonii i Polaków za granicą, jak i do Polaków mieszkających w Polsce. Jednym z celów kampanii jest również rozpowszechnianie informacji wśród Polonii i Polaków mieszkających za granicą na temat możliwości powrotu do Ojczyzny.