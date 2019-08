GBL to niebezpieczna substancja psychoaktywna, nazywana potocznie "kropelkami gwałtu" lub "pigułką gwałtu"; m.in. wywołująca stany śpiączkowe, krótkotrwałą amnezję i utratę świadomości. Jej przedawkowanie lub połączenie z alkoholem może grozić śmiercią.

Kom. Iwona Jurkiewicz z CBŚP. poinformowała, że na trop szlaku tranzytowego przerzutu GBL wpadli policjanci z rzeszowskiego CBŚP. Jak ustalili, substancja była przesyłana z Chin na Litwę, a następnie przez Polskę do krajów Europy Zachodniej i Południowej oraz Wielkiej Brytanii. W sprawę zamieszani byli m.in. obywatele Polski, Holandii i Litwy.

Podczas wspólnych działań z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej, pełniącymi służbę w Mobilnych Referatach Realizacji Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu zabezpieczono 1,2 tony GBL, czyli prawie 2,5 miliona działek handlowych narkotyku. Niebezpieczna substancja znajdowała się w przesyłkach kurierskich; do jej wykrycia wykorzystano m.in. wyszkolonego psa.

Pod szyldem legalnie prowadzonej działalności podejrzani mogli przesłać ponad 335 ton narkotyku o czarnorynkowej wartości ponad 21 mln euro. Przesyłki poprzez firmy kurierskie trafiały do państw europejskich, a stamtąd także do Polski, a nawet do krajów Ameryki Północnej i Azji – powiedziała o ustaleniach śledczych rzeczniczka CBŚP.

CBŚP zatrzymało podczas swoich działań dwie osoby, a dwie kolejne stawiły się w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, gdzie przedstawiono im łącznie 20 zarzutów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Likwidacja kanału przewozu GBL z Litwy do Europy, a także dalszego obrotu narkotykiem w Europie i poza jej granicami, to niejedyny sukces polskich organów ścigania. Jak podała kom. Jurkiewicz na bazie prowadzonej sprawy zorganizowano spotkanie w Europolu z funkcjonariuszami policji litewskiej oraz konferencję Europolu w Krakowie z przedstawicielami policji krajów Unii Europejskiej, która poświęcona była zagrożeniom związanym z GBL.

Miały one wpływ na delegalizację GBL na Litwie i wciągnięcie go na listę narkotyków ściganych na podstawie przepisów karnych; podjęto też działania w kierunku monitorowania obrotu tym środkiem w krajach Unii Europejskiej. W Polsce GBL jest na liście zakazanych substancji psychoaktywnych od 2015 r.