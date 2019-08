Jacek N. jeszcze w ubiegłym tygodniu był prominentnym politykiem opolskich struktur Platformy Obywatelskiej. Był szefem jej brzeskich struktur i jako radny z ramienia Koalicji Obywatelskiej został przewodniczącym rady miasta. W opolskim urzędzie marszałkowskim pracuje jako zastępca dyrektora jednego z departamentów.

W piątek wieczorem został zatrzymany przez policję wezwaną do domowej awantury. Po pobycie w policyjnej izbie zatrzymań w sobotę przedstawiono mu zarzut psychicznego znęcania się nad rodziną i został wypuszczony na wolność. Jak powiedział rzecznik opolskiej prokuratury Stanisław Bar, do zarzucanych mu czynów miało dochodzić w ciągu ostatnich dwóch lat. Za takie przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do pięciu lat pozbawienia wolności. Jeszcze w sobotę Jacek N. został wyrzucony z Platformy Obywatelskiej przez władze krajowe partii.

W poniedziałek polityk złożył rezygnację ze stanowiska przewodniczącego Rady Miasta Brzeg. Będzie nią formalnie kierował do czasu rozpatrzenia wniosku przez radnych na jednym z najbliższych posiedzeń rady.