W podsumowaniu przygotowanym przez Kancelarię Prezydenta przedstawiono m.in. kluczowe statystyki dotyczące aktywności Andrzeja Dudy podczas czwartego roku spędzonego przez niego w Pałacu Prezydenckim. Wyliczono m.in., że prezydent odbył 104 wizyty krajowe i 22 zagraniczne oraz przyjął w Polsce 11 głów państw i szefów rządów.

Realizując zadania zwierzchnika Sił Zbrojnych Duda przyznał 50 awansów generalskich, a ponad 3,5 tys. funkcjonariuszy i żołnierzy otrzymało od niego awans na pierwszy stopień oficerski. Odbył ponadto 25 spotkań z żołnierzami, a także uczestniczył w 2 defiladach wojsk polskich i sojuszniczych.

W ciągu minionego roku prezydent podpisał 229 ustaw uchwalonych przez polski parlament, a skierował do Sejmu 9 własnych inicjatyw ustawodawczych. Ratyfikował i ogłosił 109 umów międzynarodowych, wydał 34 rozporządzenia oraz ułaskawił 18 osób.

Jak wynika z przedstawionych statystyk, Duda nadał w czwartym roku prezydentury prawie 2 tys. obywatelstw polskich, a także przyznał 103 tys. orderów i odznaczeń państwowych, w tym 33 najwyższych - Orderów Orła Białego, 65 Krzyży Zesłańców Sybiru, 624 Ordery Odrodzenia Polski, 634 Złote Krzyże Zasługi, ponad 82 tys. medali za długoletnie pożycie małżeńskie i prawie 14 tys. - za długoletnią służbę.

Prezydent wręczył 365 nominacji sędziowskich i asesorskich oraz 442 profesorskie. Wydał też akty mianowania 26 polskich ambasadorów, przyjmując w tym samym okresie 21 listów uwierzytelniających.

Jak podano, podczas czwartego roku prezydentury Duda udzielił 137 wydarzeniom swojego patronatu honorowego, a 257 razy - patronatu narodowego. Przypomniano również o udziale prezydenta m.in. w obchodach stulecia odzyskania niepodległości, kiedy to wysłał 1200 listów gratulacyjnych do osób obchodzących setne urodziny w ubiegłym roku, a ponad 700 - do rodziców dzieci urodzonych 11 listopada 2018 r.

W ostatnim roku odbyło się ponadto 11 konferencji tematycznych zorganizowanych przez prezydencką Narodową Radę Rozwoju, poświęconych m.in. efektom programu 500 plus na wsi, opiece nad osobami starszymi, finansom samorządów, stuleciu niepodległości oraz sytuacji polskiej onkologii. Odbyło się także 70 zebrań sekcji tematycznych Rady.

W podsumowaniu przytoczono również słowa prezydenta z jednego z udzielonych przez niego w ubiegłym roku wywiadów: Staram się realizować to, co zapowiedziałem Polakom w czasie kampanii 2015 roku i cieszę się, że ta Polska rzeczywiście zmienia się na lepsze właśnie z perspektywy zwykłych obywateli. To był mój główny cel: poprawić los ciężko pracujących ludzi, czy to na roli, czy w zakładach pracy, poprawić życie polskich rodzin. To ci ludzie są w centrum mojego myślenia, mojej pracy, a nie beneficjenci rozmaitych fruktów rozdawanych rozmaitym elitom. Ja walczę o sprawy zwykłych ludzi, którzy nie mają przywilejów i wielkich premii, którzy muszą ciężko pracować na pensję i niewielką potem emeryturę.