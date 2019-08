Tę informację potwierdziła w rozmowie z RMF FM rzeczniczka Służby Więziennej Elżbieta Krakowska. Na razie nie są znane przyczyny śmierci Brunona Kwietnia. Ma je ustalić sekcja zwłok.

Mężczyzna został znaleziony martwy w celi Zakładu Karnego we Wrocławiu, gdzie odsiadywał 9-letni wyrok. Funkcjonariusze bezzwłocznie przystąpili do akcji reanimacyjnej. Na miejsce natychmiast wezwano zespół pogotowia ratunkowego, który po kontynuacji akcji reanimacyjnej stwierdził zgon mężczyzny - przekazała ppłk Krakowska.

Niezależnie od tego, jak zawsze w takich przypadkach, Służba Więzienna prowadzi własne czynności wyjaśniające. Dyrektor okręgowy powołał komisję złożoną z funkcjonariuszy okręgowego inspektoratu SW we Wrocławiu, która pracuje na miejscu po to, aby wyjaśnić wszystkie szczegóły tego zdarzenia - dodała rzeczniczka.

W grudniu 2015 r. krakowski Sąd Okręgowy uznał Brunona Kwietnia za winnego przygotowywania od lipca do listopada 2012 r. zamachu terrorystycznego na konstytucyjne organy RP, usiłowania nakłaniania dwóch studentów do przeprowadzenia takiego zamachu oraz nielegalnego posiadania broni i handel nią. Skazał go za to na karę łączną 13 lat pozbawienia wolności.

W apelacji od tego wyroku obrońcy oskarżonego domagali się uchylenia wyroku i ponownego procesu, podważając m.in. uczciwość procesu i krytykując rażąco wysoki – ich zdaniem - wymiar kary. Obrońcy powtórzyli również argumenty podnoszone przed sądem I instancji, że Brunon Kwiecień padł ofiarą nielegalnej gry operacyjnej ABW. Świadkami incognito w procesie byli m.in. agenci ABW pod przykryciem, którzy kontaktowali się z Kwietniem pod koniec jego działalności i doprowadzili do ujęcia go. O oddalenie apelacji obrońców wnosił prokurator wskazując, że są one bezzasadne i nie zasługują na uwzględnienie.

W kwietniu sąd apelacyjny uznał winę Brunona Kwietnia i prawomocnie skazał go na karę 9 lat pozbawienia wolności. Sąd apelacyjny stwierdził, że proces był rzetelny i został prawidłowo przeprowadzony przez bezstronny sąd pierwszej instancji.

w zakładzie karnym we Wrocławiu. Tam odbywał karę 9 lat pozbawienia wolności.



