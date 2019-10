Spis wyborców 2019

Osobom, które nie zdążą tego zrobić, a chcą głosować poza miejscem swojego zameldowania, pozostaje tylko osobiste pobranie z urzędu zaświadczenia o prawie do głosowania.

Z usługi elektronicznego dopisania do spisu wyborców będzie można skorzystać do wtorku do północy. Ale uwaga, niektóre urzędy, bazując na stanowisku Państwowej Komisji Wyborczej, mogą rozpatrywać tylko te wnioski, które wpłyną do nich w godzinach pracy!

Dlatego też wszystkie osoby, które wyślą elektroniczne wnioski już po godzinach pracy urzędu, a przed północą, powinny się upewnić, czy ich wniosek został przyjęty do rozpatrzenia. Najlepiej więc zadzwonić i zapytać.