- Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 37-latek nie spłacał rat leasingowych i nie zamierzał zwrócić pojazdów firmie – poinformował oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie Kamil Gołębiowski.

O przywłaszczeniu przez 37-latka z Lublina ciągnika siodłowego i specjalistycznej naczepy do przewozu towarów wielkogabarytowych, o łącznej wartości ponad 930 tys. zł, powiadomiła policję firma leasingowa.

- Początkowo przedstawiciele firmy leasingowej próbowali zobowiązać 37-latka do uiszczenia należności. Gdy to nie przyniosło skutku, wypowiedzieli mu umowę, zobowiązując go do zwrotu sprzętów – dodał Gołębiowski.

Policjanci ustali, że poszukiwane naczepa i ciągnik siodłowy (bez tablic rejestracyjnych) są na jednej z posesji w Lublinie i je zabezpieczyli.

Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie pod nadzorem prokuratury prowadzą policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Lublinie i z komisariatu VI .

Za przestępstwo przywłaszczenia mienia grozi do 5 lat więzienia.