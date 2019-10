O ukaraniu mandatem przez kartuską policję osoby, która w sobotę rano zerwała wyborczy plakat, poinformowała PAP Renata Legawiec z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Mazowieckie: Złamanie ciszy wyborczej w powiecie makowskim

W powiecie makowskim doszło do zakłócenia ciszy wyborczej. Nieznany sprawca nakleił na baner jednego z kandydatów plakat innej osoby – poinformowała w sobotę PAP rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu podinsp. Katarzyna Kucharska.

Rzecznik mazowieckiej policji dodała, że to na razie jedyny incydent związany z łamaniem ciszy wyborczej, który został zgłoszony policji na Mazowszu.

Wielkopolskie: Mandat za zrywanie plakatów w trakcie ciszy wyborczej

35-letni mężczyzna w Nowym Tomyślu (Wielkopolskie) zerwał w sobotę 13 plakatów wyborczych rozwieszonych na płocie. Mężczyzna został ukarany 150 zł mandatem – poinformował PAP rzecznik wielkopolskiej policji.

Z informacji przekazanych przez rzecznika wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzeja Borowiaka wynika, że mężczyzna zerwał materiały wyborcze około godz. 13.

Policjanci zakwalifikowali to zachowanie jako złamanie art. 67 Kodeksu Wykroczeń i ukarali 35-latka 150 zł mandatem. Artykuł ten dotyczy umyślnego uszkadzania lub usuwanie ogłoszenia wystawionego publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną lub w inny sposób umyślnie uniemożliwiania zaznajomienia się z takim ogłoszeniem.

Wielkopolskie: Reklamy wyborcze na portalu internetowym z Gniezna

Portal internetowy z Gniezna (Wielkopolska) nie usunął na czas ciszy wyborczej reklam promujących kilku kandydatów. O zawiadomieniu w tej sprawie poinformował w sobotę PAP rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak.

Jak przekazał PAP mł. insp. Andrzej Borowiak, policja otrzymała zgłoszenie o tym, że na jednym z gnieźnieńskich portali w sobotę ciągle były widoczne reklamy czterech kandydatów startujących w wyborach parlamentarnych.

Łódzkie: Kilka zgłoszeń o zerwanych plakatach

Policja weryfikuje informacje o zerwanych plakatach kandydatów w wyborach do parlamentu w kilku miejscowościach w woj. łódzkim - poinformował w sobotę PAP Adam Kolasa z biura prasowego Wojewódzkiej Komendy Policji w Łodzi.

Jak wyjaśnił do zerwania plakatów miało dojść w Radomsku, Łasku i Pabianicach. Dodał, że z kolei w Opocznie jeden z mieszkańców miał otrzymać sms z plakatem jednego z kandydatów. Policja weryfikuje te informacje - powiedział.

Kujawsko-pomorskie: Jeden powieszony i dwa zerwane plakaty podczas ciszy wyborczej

W powiecie wąbrzeskim ktoś powiesił w sobotę nowy plakat wyborczy, a dwa inne zostały zniszczone - powiedział PAP st. asp. Piotr Duziak z KWP w Bydgoszczy.

Dostaliśmy informacje o powieszeniu jednego nowego plakatu w powiecie wąbrzeskim oraz o zniszczeniu dwóch innych plakatów - także w tym powiecie - poinformował PAP st. asp. Duziak. Dodał, że policja nie ustaliła jeszcze, kto jest odpowiedzialny za te incydenty.

W niedzielę od 7.00 do 21.00 w Polsce odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. Od północy z piątku na sobotę obowiązuje cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia wyborów. Jeśli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania, cisza wyborcza zakończy się w niedzielę o godz. 21.00 W tym czasie zabronione jest publikowanie sondaży, agitowanie na rzecz kandydatów. Zakaz obowiązuje też w internecie. Za złamanie ciszy grozi nawet 1 mln zł grzywny.