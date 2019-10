W uroczystościach pogrzebowych uczestniczą także marszałek Sejmu Elżbieta Witek, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Po mszy kondukt żałobny przejdzie na Cmentarz Rzymskokatolicki, gdzie odbędzie się ceremonia pogrzebowa.

W szczególny sposób ministra pożegnała na Twitterze Beata Kempa.

Drogi Panie Profesorze-poniewierali Cię,znieważali i odbierali Ci godność w myśl hołdowania zgubnej ideologii i totalnej ignorancji.Mimo to byłeś mądry, wrażliwy i spokojny, a nade wszystko zatroskany o los Ojczyzny. Tam Cię nie dopadną. Tam będziesz odbierał nagrodę za mądrość i ciężką pracę. Spoczywaj w pokoju! - napisała europosłanka.

2/ Tam Cię nie dopadną. Tam będziesz odbierał nagrodę za mądrość i ciężką pracę. Spoczywaj w pokoju!🇵🇱🇵🇱https://t.co/ZoaTxix89d — Beata Kempa (@BeataKempa_KPRM) October 16, 2019

Prof. Jan Szyszko zmarł 9 października w wieku 75 lat. Był nauczycielem akademickim, profesorem nauk leśnych, autorem ponad stu publikacji naukowych z zakresu użytkowania zasobów przyrodniczych i ekologicznych. Zasiadał w Sejmie od czterech kadencji. Od początku lat 90. był działaczem Porozumienia Centrum. Do PiS wstąpił w 2001 roku.

W rządzie PiS - najpierw Beaty Szydło, potem w pierwszych dniach, gdy Mateusz Morawiecki został premierem - Szyszko był szefem resortu środowiska (od 16 listopada 2015 roku do 9 stycznia 2018 r.). Formalnie kierował on tym ministerstwem trzykrotnie i był pod tym względem rekordzistą. Po raz pierwszy w rządzie Jerzego Buzka (od końca 1997 roku do połowy października 1999); po raz drugi w gabinetach Kazimierza Marcinkiewicza oraz Jarosława Kaczyńskiego (w latach 2005-2007).