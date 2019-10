Jak podaje IMGW, niże będą obejmowały północno-zachodnią i środkową część Europy. Reszta kontynentu będzie w zasięgu wyżów: znad Atlantyku i z rejonu Morza Kaspijskiego. Polska będzie w zasięgu wypełniającej się zatoki niżu znad Holandii. Na północy i północnym zachodzie zaznaczy się mało aktywny front atmosferyczny. Z południowego zachodu nadal będzie napływać bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie powoli rosło.

W dzień słonecznie, tylko na północy i północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Na Pomorzu Zachodnim możliwy słaby deszcz. Do godzin południowych lokalnie utrzymają się mgły ograniczające widzialność do 200 m, w rejonie mgieł może wystąpić zachmurzenie duże. Temperatura maksymalna od 16 st. na wybrzeżu do 21 st. w centrum kraju i 23 st. na południu i południowym wschodzie. Wiatr na ogół słaby, zmienny, na Podkarpaciu okresami umiarkowany i porywisty, południowy. W Karpatach porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie wybrzeża okresami duże i tam możliwe słabe opady deszczu. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 m. W obszarze mgieł miejscami wzrost zachmurzenia do całkowitego. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 7 st. do 11 st., nad morzem od 11 st. do 13 st., w rejonach podgórskich od 6 st. do 8 st. Wiatr słaby, południowo-zachodni. We wtorek w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Początkowo miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Miejscami w obszarze mgieł zachmurzenie całkowite. Temperatura maksymalna od 16 st. miejscami na północy do 22 st. na południu, jedynie na wybrzeżu gdzieniegdzie 15 st. Wiatr słaby, zachodni.

W poniedziałek w Warszawie w dzień słonecznie. Temperatura maksymalna 21°C. Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni. W nocy z poniedziałku na wtorek w stolicy pogodnie, ale lokalnie mogą utworzyć się mgły ograniczające widzialność do 200 m. W rejonie mgieł możliwy wzrost zachmurzenia do całkowitego. Temperatura minimalna około 9 st. Wiatr słaby, zmienny. We wtorek w Warszawie w dzień słonecznie, tylko rano lokalnie mogą utrzymywać się mgły i zachmurzenie duże. Temperatura maksymalna 20 st. Wiatr słaby, południowo-zachodni.