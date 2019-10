Jak poinformowała w środę PAP rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Oławie Alicja Jędo, zatrzymany to 30-letni mężczyzna. Jest on podejrzany o to, że działając wspólnie z innym mężczyzną pobił i znieważył na tle narodowościowym obywatela Chin.

Podejrzany został zatrzymany przez policjanta oławskiej "drogówki", który nie był na służbie. Policjant widząc, że dwóch mężczyzn atakuje obcokrajowca, obezwładnił jednego z napastników. Skrępował mu ręce paskiem od spodni i zawiadomił dyżurnego policji – podała Jędo. Rzeczniczka dodała, że w tym samy czasie drugiego ze sprawców obezwładnili sam poszkodowany oraz inni klienci sklepu.

Mężczyźni podejrzani o pobicie i znieważenie na tle narodowościowym obywatela Chin byli wcześniej karani za inne przestępstwa. Teraz grozi im do 5 lat więzienia.