Zaznaczył, że do zatrzymania doszło 24 października w Warszawie. Mężczyzna to obywatel Polski Piotr Ś. ABW podejrzewa go o zgłoszenie gotowości działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

Sąd 26 października aresztował go na trzy miesiące. Jako pierwsze informacje o zatrzymaniu podały "Wiadomości" TVP.