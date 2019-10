Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1014 hPa i będzie wolno spadać.

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami duże ze słabymi opadami deszczu. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, możliwe mgły osadzające szadź. W rejonie mgieł zachmurzenie duże. Temperatura maksymalna od 5 st.C do 8 st.C. Wiatr słaby, na północy także umiarkowany, na południu Polski południowo wschodni, w części centralnej i północnej zachodni i południowo zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na wybrzeżu i Suwalszczyźnie okresami duże i tam możliwy przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem, lokalnie możliwa krupa śnieżna. Na południu i w centrum kraju mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów, lokalne w kotlinach górskich mgła osadzająca szadź. Temperatura minimalna od -5 st.C, -3 st.C na południu do 0 st.C, 1 st.C na północnym wschodzie, tylko w kotlinach górskich spadki do około -7 st.C, nad morzem około 2 st.C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków południowych.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym zachodzie kraju wzrost zachmurzenia do dużego. Rano na południu kraju lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W rejonie mgieł zachmurzenie duże. Temperatura maksymalna od 5 st.C, 7 st.C na północy, w centrum i na południowym wschodzie kraju 7 st.C, 9 st.C, do około 10 st.C na południowym zachodzie. Jedynie w kotlinach górskich około 5 st.C, 6 st.C. Wiatr słaby, południowo wschodni i południowy.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo możliwa mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów, miejscami również marznąca i osadzająca szadź. Temperatura maksymalna 7 st.C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna -2 st.C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

Na Wszystkich Świętych w stolicy zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 7 st.C. Wiatr słaby, z kierunków południowych.