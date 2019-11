"Dzisiaj przeżywamy Commemoratio Omnium Fidelium Defincktorum, czyli jak zazwyczaj mówimy w naszym kraju - Zaduszki. W Kościele to szczególny dzień, podczas którego wspominamy naszych bliskich Zmarłych" - napisał szef rządu. Jak dodał, dla niego to dzień szczególny ze względu na odejście jego ojca, Kornela Morawieckiego.

Kornel Morawiecki, działacz opozycji demokratycznej w PRL, przywódca "Solidarności Walczącej", marszałek senior Sejmu VIII kadencji, zmarł 30 września. Miał 78 lat.

"Dzisiaj kieruję swoje myśli także w stronę zmarłych, których śmierć była wynikiem tragedii albo ludzkiej bezmyślności. Śmierć, która przerwała nagle życie pełne planów, nadziei. Śmierć która pozostawiła pytanie: dlaczego? Wspominam w tym szczególnym dniu małego chłopca, Arka Tabakę" - napisał Morawiecki.

"1 stycznia 1982 roku rodzice tego dziecka zaprosili do mieszkania patrol złożony z żołnierzy zasadniczej służby, których przywódcy stanu wojennego skierowali na ulice polskich miast w mroźną zimę 1981-1982. Rodzice Arka zaprosili młodych żołnierzy do swojego domu, żeby mogli się ogrzać. Według dostępnych relacji w czasie odkładania broni przez jednego z żołnierzy nastąpił wystrzał, a pocisk ranił dziecko. Pomimo szybkiej pomocy, chłopca nie udało się uratować. To jedna z wielu bezimiennych ofiar okresu stanu wojennego, nie wymieniana w podręcznikach historii. Parę lat temu udało się nam odnaleźć grób tego dziecka. Co roku ja lub moi przyjaciele zapalamy tam znicz" - czytamy we wpisie premiera.

Szef rządu przytoczył też wiersz Adama Asnyka: "Szukajcie prawdy jasnego płomienia, szukajcie nowych nieodkrytych dróg!". "To wyzwanie dla każdego z nas, a szczególnie dla młodych, by poszukiwali prawdy o dniu wczorajszym wokół siebie. Prawdy często trudnej. Jak ta o okolicznościach śmierci Arka Tabaki" - napisał Morawiecki.