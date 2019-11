Podczas czwartkowej konferencji dyrektor BBiZK wyraziła nadzieję, że 11 listopada będzie bezpiecznie. "W końcu to jest nasze narodowe święto. Powinien to być dzień radości i refleksji, więc mam nadzieję, że będzie bezpiecznie" - powiedziała.

Poinformowała, że dotychczas jej Biuro zarejestrowało dziesięć zgromadzeń. "Może się jeszcze ta liczba zmienić" - powiedziała. Dodała, że większość zgłoszeń dotyczy zgromadzeń małych - od kilku do kilkudziesięciu osób - stacjonarnych, niepowodujących jakichkolwiek utrudnień.

Mapa zgromadzeń / Materiały prasowe

To, co może spowodować największe utrudnienia, to jest oczywiście Marsz Niepodległości - uznała Gawor. Przypomniała, że jest to zgromadzenie cykliczne, na które zezwolenie wydał wojewoda. Marsz ma się odbyć od godz. 14 do 19 i przejdzie stałą trasą: od ronda Dmowskiego przez most Poniatowskiego na błonia Stadionu Narodowego. "Na pewno to zgromadzenie spowoduje bardzo duże utrudnienia w centrum miasta. W decyzji wojewody nie ma liczby uczestników, ale z doświadczenia wiem, że może być około 40-50 tysięcy osób" - mówiła Gawor.

Przekazała też, że "policja zaproponowała wygrodzenie dżersejami (betonowe bariery drogowe - PAP) centrum miasta ze względu na bezpieczeństwo uczestników". Do ich rozstawienia i zdemontowania jest potrzebny ciężki sprzęt. Bariery mają być ustawiane w poniedziałek od godziny 6.30.

Pytana przez dziennikarzy o możliwe akty wandalizmu, stwierdziła, iż "ma nadzieję, że do nich nie dojdzie". "Myślę, że do aktów wandalizmu nie powinno dojść, ale w tak dużej liczbie osób zawsze może się coś wydarzyć. Dlatego przez monitoring i za pomocą pracowników, którzy będą na ulicach w czasie marszu, będę zbierała informację na bieżąco" - zapewniła.

Dodała, że w podobnych godzinach co Marsz Niepodległości 11 listopada ma się odbyć pochód organizacji Antifa pod hasłem "Za wolność waszą i naszą" z udziałem około 5 tys. osób. Ma przejść od pl. Unii Lubelskiej na pl. Trzech Krzyży, czyli w pobliże trasy Marszu. Dlatego odcinek Nowego Światu między pl. Trzech Krzyży i Al. Jerozolimskimi będzie zabezpieczony. "W mojej ocenie staną tam dżerseje, a policja będzie też pilnowała, żeby nie było przepływu uczestników jednego zgromadzenia do drugiego" - powiedziała Gawor.

Przypomniała, że jeżeli dojdzie to naruszenia przepisów dotyczących organizacji zgromadzeń publicznych, można rozwiązać zgromadzenie. "W sztabie będę mieć dwóch prawników, z którymi będziemy analizować zachowania uczestników oraz hasła, czy nie naruszają przepisów karnych" - zapowiedziała dyrektor.

Główne obchody Święta Niepodległości 2019 w Warszawie rozpoczną się około godziny 12.00. W poprzednim roku z placu Piłsudskiego najpierw wyruszyła uroczysta defilada historyczna z udziałem pododdziałów Wojska Polskiego oraz grupa rekonstrukcji historycznych. Na pewno w tym roku również nie zabraknie jej w programie obchodów Święta Niepodległości 2019 w Warszawie. Defilada przyjmowana jest przez Prezydenta m. st. Warszawy na ostatnim punkcie jej trasy.

w godzinach 8.00 - 9.00 Traktem Królewskim przejedzie kolumna samochodów z Prezydentem RP z Pałacu Prezydenckiego do Świątyni Opatrzności Bożej. Na trasie przejazdu przewidziane są postoje i składanie wieńców przy pomnikach: Wincentego Witosa (pl. Trzech Krzyży), Ignacego Paderewskiego (park Ujazdowski), Wojciecha Korfantego (skrzyżowanie Al. Ujazdowskich i ul. Agrykola), Romana Dmowskiego (pl. Na Rozdrożu), Józefa Piłsudskiego (skrzyżowanie Al. Ujazdowskich z ul. Bagatela)

- Prezydent Andrzej Duda weźmie udział we Mszy Świętej w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie w godz. 11.20 - 11.40 odbędzie się przemarsz poddziałów wojskowych na trasie: pl. Teatralny, Senatorska, Miodowa, Krakowskie Przedmieście, Królewska, pl. marsz. J. Piłsudskiego

- w samo południe 11 listopada 2019 roku w całej Polsce, a także w wielu miejscach na świecie w ramach akcji "Niepodległa do hymnu" będziemy śpiewać hymn państwowy. Tak samo będzie również na pl. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, gdzie hymnem państwowym o godzinie 12.00 rozpocznie się Uroczysta Odprawa Wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza po uroczystościach, w godz. 13.00-14.00, żołnierze przemaszerują ulicami: Królewska, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Al. Jerozolimskie pod Muzeum Wojska Polskiego.

Po zakończeniu przemarszu pododdziałów w godz. 14.00-20.00 na Krakowskim Przedmieściu odbędzie się Festiwal Niepodległa.

Święto Niepodległości – zmiany w ruchu i parkowaniu

W niedzielę i poniedziałek, 10 i 11 listopada, zaplanowano wiele zgromadzeń i przemarszów, związanych z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Będzie dużo zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Pasażerów, szczególnie w poniedziałek, 11 listopada, zachęcamy do korzystania z metra i kolei.

Capstrzyk Niepodległości

Parkowanie

W niedzielę i poniedziałek, (10 i 11 listopada) w rejonie pl. marsz. J. Piłsudskiego wystąpią utrudnienia w parkowaniu oraz ruchu pojazdów.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczną się w niedzielę, 10 listopada. Tego dnia na pl. marsz. J. Piłsudskiego odbędzie się uroczysty Capstrzyk Niepodległości.

W związku z przygotowaniami, w piątek, 8 listopada wyłączona z parkowania zostanie ul. Królewska od pl. marsz. J. Piłsudskiego do ul. Marszałkowskiej (od strony Ogrodu Saskiego).

W niedzielę, 10 listopada wyłączone z ruchu będą ulice: gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza na odc. od pl. marsz. J. Piłsudskiego do ul. Krakowskie Przedmieście (w godz. 16.30-20.00) oraz pl. marsz. J. Piłsudskiego na odc. od ul. Królewskiej do ul. Wierzbowej (w godz. 17.00-19.30).

W niedzielę – przez cały dzień – wyłączone z parkowania będą ulice: gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza, Królewska – wzdłuż Ogrodu Saskiego oraz pl. marsz. J. Piłsudskiego od strony Metropolitanu. Od godziny 17.00 zmienią się trasy autobusów linii: 107, 111, 128 i 175. Ponadto ok. godz. 20.00 zapowiedziano przemarsz ul. Krakowskie Przedmieście na pl. marsz J. Piłsudskiego. Objazdami będą jeździły dodatkowo autobusy linii: 116, 178, 180, 222, 503 i 518.

W poniedziałek, 11 listopada w godz. 11.00 – 14.00 zamknięte dla ruchu będą ulice: pl. marsz. J. Piłsudskiego, Królewska od ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Marszałkowskiej, Wierzbowa, Ossolińskich, Moliera, marsz. F. Focha, A. Fredry, gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza.

Ponadto, przez cały dzień wyłączone z parkowania będą ulice: gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza (wraz z parkingami przed budynkiem Dowództwa Garnizonu Warszawskiego), parking na pl. S. Małachowskiego przed Galerią Zachęta, parking przed Hotelem Europejskim od strony pl. marsz. Piłsudskiego, Canaletta, parking przed Teatrem Wielkim na pl. Teatralnym, Królewska od ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Marszałkowskiej, Ossolińskich, Wierzbowa, Moliera, marsz. F. Focha, A. Fredry, al. 3 Maja od ul. L. Kruczkowskiego do Muzeum Wojska Polskiego.

11 listopada

Zmiany w ruchu

W poniedziałek, 11 listopada w godz. 8.00-9.00 Traktem Królewskim przejedzie kolumna samochodów z Prezydentem RP z Pałacu Prezydenckiego do Świątyni Opatrzności Bożej. Na trasie przejazdu przewidziane są postoje i składanie wieńców przy pomnikach: Wincentego Witosa (pl. Trzech Krzyży), Ignacego Paderewskiego (park Ujazdowski), Wojciecha Korfantego (skrzyżowanie Al. Ujazdowskich i ul. Agrykola), Romana Dmowskiego (pl. Na Rozdrożu), Józefa Piłsudskiego (skrzyżowanie Al. Ujazdowskich z ul. Bagatela). W przypadku zamknięcia przejazdu objazdami będą jeździły autobusy linii: 116, 166, 180, 195 i 503.

O godz. 12.00 odbędą się uroczystości państwowe na pl. marsz. J. Piłsudskiego. Z tego powodu plac i okoliczne ulice będą zamknięte dla ruchu w godz. 11.00-14.00. W godz. 11.20-11.40 odbędzie się przemarsz poddziałów wojskowych na trasie: pl. Teatralny, Senatorska, Miodowa, Krakowskie Przedmieście, Królewska, pl. marsz. J. Piłsudskiego. Po uroczystościach, w godz. 13.00-14.00, żołnierze przemaszerują ulicami: Królewska, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Al. Jerozolimskie pod Muzeum Wojska Polskiego. Po zakończeniu przemarszu pododdziałów, w godz. 14.00-20.00, na Krakowskim Przedmieściu odbędzie się Festiwal Niepodległa.

Ponadto zwolennicy aktywnego spędzania czasu uczczą niepodległość podczas Biegu Niepodległości.

Bieg Niepodległości

Bieg Niepodległości wystartuje w poniedziałek, 11 listopada, o godz. 11.11 u zbiegu al. Jana Pawła II i ul. Stawki. Zmienią się trasy autobusów i tramwajów.

Uczestnicy biegu najpierw pobiegną wschodnimi jezdniami (czyli prowadzącymi w kierunku ronda Zgrupowania AK „Radosław”) ciągu ulic: al. Jana Pawła II – T. Chałubińskiego – al. Niepodległości. Zawrócą na skrzyżowaniu z ul. Rakowiecką i pobiegną zachodnimi jezdniami (czyli prowadzącymi w kierunku Mokotowa) ciągu ulic: al. Niepodległości – T. Chałubińskiego – al. Jana Pawła II. Na skrzyżowaniu z Al. Jerozolimskimi zawodnicy będą biegli wiaduktami.

Od godz. 5.00 do 15.00 zostanie wyłączona z ruchu al. Jana Pawła II w obu kierunkach na odcinku od ronda Zgrupowania AK „Radosław” do ul. M. Anielewicza, ul. Stawki od ul. Smoczej do ul. Dzikiej oraz południowa jezdnia ul. Z. Słomińskiego od ronda Zgrupowania AK „Radosław” do wysokości ul. Pamiętajcie o Ogrodach. O godz. 10.00 zamknięte zostaną pozostałe ulice obejmujące trasę biegu. Ruch ulicami poprzecznymi: al. „Solidarności”, Grzybowską, Świętokrzyską i Prostą, Al. Jerozolimskimi, Koszykową i Stefana Batorego zostanie wstrzymany na czas biegu i zostanie przywrócony po przebiegnięciu ostatniego zawodnika.

Podczas przygotowań do biegu i samych zmagań zmienią się trasy autobusów i tramwajów. Od godziny 5.00 objazdami będą jeździły autobusy linii: 157, 409 i 500. Ponadto od godz. 9.30 linii: 107, 111 i 180, a od godziny 10.00 dodatkowo linii: 102, 105, 109, 119, 128, 143, 151, 157, 159, 160, 167, 171, 174, 175, 178, 190, 200 i 520.

Zmienią się trasy tramwajów, a kursowanie na niektórych odcinkach zostanie zawieszone. Utrudnienia będą od godziny 6.00 dla linii: 17, 33 i 35, a od godziny 10.30: 4, 10, 15, 18, 20, 23, 26. W poniedziałek, 11 listopada nie będą jeździły składy linii 13.

Pasażerów zachęcamy do korzystania z metra. Pociągi podziemnej kolei będą jeździły częściej. W godzinach 11.00 – 19.00 na linii M1 będą podjeżdżały na peron co 4 minuty, a na M2 – co 5 minut.